رئيس جمهورية القمر يصل جدة لأداء فريضة الحج - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

وصل رئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي، مساء أمس السبت، إلى جدة لأداء فريضة الحج.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة الكرمة , ومعالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني ابوراس , ومدير مطار الملك عبدالعزيز المهندس عبدالله الريمي , ومدير شرطة جدة العميد عبدالوهاب عسيري , وسفير جمهورية القمر المتحدة الحبيب عباس عبدالله , ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر .