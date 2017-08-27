تدريب 200 حلاق استعدادا للعمل بالمشاعر المقدسة - صحيفة صدى الالكترونية

تدريب 200 حلاق استعدادا للعمل بالمشاعر المقدسة
خضع 200 حلاق من خريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لدورة تدريبية في المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة؛ استعدادا لمشاركتهم في تنفيذ ” نسك الحلق أو التقصير ” للحجاج.
وأوضح مدير المعهد الصناعي بالعاصمة المقدسة سفر الغامدي، أن المعهد استقبل الحلاقين السعوديين الراغبين في خدمة حجاج بيت الله الحرام؛ بهدف تهيئتهم وإلمامهم بمهارات التدريب الجديدة في التخصص وتطويرها، وفقا لصحيفة الرياض,
وأكد الغامدي، أن المعهد استقبل الحلاقين ممن سبق لهم التخرج، لتطوير قدراتهم وتهيئتهم لموسم حج، مبيناً أن ثمة خطة مستقبلية لإعداد برنامج ” الحلاقة الآمنة ” في الحج، لفتح المجال للشباب السعودي في التدريب على هذه المهنة لتغطية جميع حملات الحج، بالشباب المؤهل.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3016 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء الله .
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8268 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
بتشوف التفحيط في الحجا ج اذا حلقوهم
فرج[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما شاء الله شباب طموح وكلهم حيوية
ان شاء الله نراهم ينافسون الحلاقين الاجانب
خلو الهندسة وادارة المشاريع لاخواننا الاجانب وبطلو تحسدوهم على رواتبهم العالية
مفهوم يا حلاق افندي
هههههههههههههههههههههههههههههههههه