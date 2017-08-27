تدريب 200 حلاق استعدادا للعمل بالمشاعر المقدسة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

خضع 200 حلاق من خريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لدورة تدريبية في المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة؛ استعدادا لمشاركتهم في تنفيذ ” نسك الحلق أو التقصير ” للحجاج.

وأوضح مدير المعهد الصناعي بالعاصمة المقدسة سفر الغامدي، أن المعهد استقبل الحلاقين السعوديين الراغبين في خدمة حجاج بيت الله الحرام؛ بهدف تهيئتهم وإلمامهم بمهارات التدريب الجديدة في التخصص وتطويرها، وفقا لصحيفة الرياض,

وأكد الغامدي، أن المعهد استقبل الحلاقين ممن سبق لهم التخرج، لتطوير قدراتهم وتهيئتهم لموسم حج، مبيناً أن ثمة خطة مستقبلية لإعداد برنامج ” الحلاقة الآمنة ” في الحج، لفتح المجال للشباب السعودي في التدريب على هذه المهنة لتغطية جميع حملات الحج، بالشباب المؤهل.