مقتل قيادي بقوات الرئيس المخلوع في تجدد الاشتباكات مع الحوثيين - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

قتل مدير مكتب نجل الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، في جولة جديدة من المواجهات بين ميليشيات الحوثي وصالح جنوبي العاصمة اليمنية، صنعاء مساء أمس السبت.

وقالت مصادر أمنية لقناة ” سكاي نيوز “، إن ” العميد المتمرد خالد الرضي مدير مكتب نجل صالح قتل في تجدد الاشتباكات مع ميليشيات الحوثي “، جنوبي صنعاء.

وكانت المصادر قد أفادت بـ ” تجدد الاشتباكات بين الحوثيين والحرس الموالي لصالح بشكل عنيف في جولة المصباحي “، بعد ساعات على اقتتال أسفر عن سقوط 6 قتلى من الطرفين.

وعلى أثر تجدد الاشتباكات، حاصرت ميليشيات الحوثي “مقر اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي العام في منطقة حدة جنوبي العاصمة “.

وتجددت الاشتباكات بعد هدوء ساد المنطقة التي كانت قد شهدت أول جولة عنف بين الحليفين الذين قادا عام 2014 انقلابا على الشرعية، واحتلا مناطق واسعة في اليمن.