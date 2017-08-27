بالفيديو.. ديبالا يحرز هاتريك في انتفاضة يوفنتوس أمام جنوة - صحيفة صدى الالكترونية

روما(صدى):

أحرز باولو ديبالا ثلاثة أهداف ليمنح يوفنتوس فوزا مثيرا بأربع أهداف لهدفين، على مضيفه جنوة في الدوري الإيطالي في لقاء حول فيه حامل اللقب تأخره بهدفين في أول سبع دقائق لانتصار كبير، أمس السبت.

وتأخر يوفنتوس بهدف أمام جنوة بعد 19 ثانية فقط عندما حول ميراليم بيانيتش تمريرة عرضية من جوران بانديف بالخطأ في مرماه.

وزادت الأمور تعقيدا بالنسبة ليوفنتوس عندما عزز أندري غالابينوف تقدم أصحاب الأرض بهدف ثان من ركلة جزاء بمساعدة حكم الفيديو عندما تعرض اللاعب البلغاري لعرقلة من دانييلي روغاني.

وقلص ديبالا الفارق في الدقيقة 14 إثر تمريرة من بيانيتش قبل أن يدرك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء اخرى عندما أشار حكم الفيديو المساعد إلى لمس داركو لازوفيتش الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

ووضع خوان كوادرادو يوفنتوس في المقدمة بتسديدة هائلة في الدقيقة 62 بعدما استلم الدولي الكولومبي تمريرة ماريو مانزوكيتش على صدره قبل أن يتخلص من رقيبه ويسدد الكرة بقدمه اليسرى في الشباك.

وهيمن يوفنتوس على المباراة وأضاف ديبالا هدفه الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما توغل بين مدافعي جنوة وأرسل تسديدة أرضية.

وشهدت المباراة أيضا استبدال الحكم غيامباولو كالفاريزي بالحكم الرابع في آخر تسع دقائق بعد إصابته في كاحله.