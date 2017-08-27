استشاري يحذر الحجاج من السير حفاة القدم - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

دعا استشاري طب وتجميل وجراحة القدم والعناية بالكاحل عضو المجلس الاستشاري للبرنامج الصحي التطوعي بالحج الدكتور خالد إدريس، حجاج بيت الله الحرام إلى اتباع السلوكيات الصحية للمحافظة على القدمين أثناء فريضة الحج، مشدداً على ضرورة التأكد من سلامة الحذاء لحماية القدمين من الإصابات.

وحذر الدكتور إدريس، من المشي حافيا أو اختيار الأحذية غير الصحية مما يحدث الحروق أسفل القدمين وكذلك الدهس على أدوات حادة أو مسامير أو أخشاب في طريقهم بين المشاعر خلال أداء مناسكهم، محذرا من دهس أقدام الحجاج لبعض وخاصة أثناء رمي الجمرات مما يحدث إصابات بالكدمات.

وأكد إدريس، إمكانية تفادي هذه المشاكل من خلال عدة أمور أبرزها اختيار الحذاء السليم وعدم التهاون في اختيار نوع الحذاء، مشيرا إلى أن يتفقد الحاج مع كل وضوء أصابع قدميه لاتخاذ الوقاية فيما لو شعر بجرح أو حرق أو أي عرض صحي حتى لا يتطور.

ونصح استشاري طب وجراحة تجميل القدمين والكاحل حجاج بيت الله الحرام حين عودتهم إلى مخيماتهم أن يغسل قدميه جيدا بالماء والصابون وعمل تدليك لها بواسطة مرطب، مبيناً أن الأحذية المناسبة للحج لابد أن تكون مرفوعة عن الأرض لاتقاء درجة الحرارة العالية.

وأوضح: ” في حالة إصابة الحاج أو مريض السكر بكدمة أو جرح أو التهاب، عليه أولا غسل قدميه بماء وصابون، وإذا كان الجرح ملوث يضع عليه أي مطهر كحولي لتعقيم المنطقة مع وضع مضاد حيوي ولصقه طبية ومنع ووصل الماء للجرح، وفي حالة كان الجرح أعمق عليه الاتصال بفريق الهلال الأحمر السعودي لعمل اللازم أو التوجه لأي مركز طبي تابع لوزارة الصحة “.