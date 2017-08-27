وفاة المسن " ساكن الشجرة " في بيش - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

باشرت شرطة محافظة بيش، بلاغًا يفيد بوفاة المسن الذي يسكن في شجرة بوادي بيش، وكان يعرف بساكن الشجرة، التي عاش فيها 10 سنوات، ولم يكن يتناول إلا الماء والحليب اللذَين يقدمان له من أهل الخير.

وعثر أحد المواطنين على شخص متوفى في وادٍ بمحافظة بيش بالقرب من مركز مسلية، وتبين أنه ساكن الشجرة، إذ أنه كان يعاني من اعتلالات نفسية ويطلب المساعدة بالماء فقط، إلا أن أقاربه أخذوه من الموقع قبل أسبوعين ولكنه تغيب عن أعينهم منذ أيام.

يذكر أن المسن المتوفى رفض محاولات الجهات الحكومية والخيرية لإثنائه عن العيش داخل الشجرة التي يسكنها منذ 10 سنوات، وقدمت له الجهات التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدة عروض للخروج من الشجرة، لكنه رفض.