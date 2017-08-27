مقتل قيادي كبير في حركة الشباب الصومالية - صحيفة صدى الالكترونية

مقديشو(صدى):

قال تنظيم القاعدة، إن قياديا كبيرا في حركة الشباب الإرهابية التابعة للتنظيم في الصومال قُتل الشهر الماضي في ضربة جوية أمريكية.

وأضاف بيان عن القاعدة، أن الطائرات الأمريكية قصفت جبل في المرة الأولى فأخطأته وأصابته في الثانية فقتلته.

يذكر أن الصومال أعلن مقتل الرجل ويدعى علي محمد حسين أو علي جبل الذي يعتقد أنه المسؤول عن عدة تفجيرات، دون الكشف عن جنسية القوات الأجنبية لكن جنودا أمريكيين شاركوا في السابق في غارات كهذه.

وأوضحت الصومال أن مقتل علي جبل ” سيقلل قدرة الشباب على القيام بأعمال عنف خرقاء ضد شعب الصومال وجيرانه بشرق أفريقيا والمجتمع الدولي “.