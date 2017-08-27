مقتل 19 شخصا بينهم صحفي أمريكي في اشتباكات عنيفة بجنوب السودان - صحيفة صدى الالكترونية

جوبا(صدى):

قتل 19 شخصا، أمس السبت، خلال اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية والمتمردين في بلدة كيا بولاية نهر ياي، من بينهم الصحفي الأمريكي كريستوفر ألين، الذي يعمل لحساب مؤسسات إخبارية متنوعة.

وأوضح المتحدث باسم جيش جنوب السودان، سانتو دوميك تشول، ” على الأرض تم العثور على نحو 16 جثة حول الموقع الدفاعي للجيش الشعبي لتحرير السودان منها جثة هذا الرجل الأبيض “.

وأشار المتمردون إلى إنه يدعى ألين وكان برفقتهم على مدى الأسبوع الأخير، وقال أحد المتمردين، الذين كانوا يعرفون ألين، ” نشعر بالأسف من أجل عائلته.. جاء إلى هنا ليروي قصتنا “، موضحا أنه كان في خضم القتال ويرتدي سترة مكتوب عليها صحافة.

وقال تشول إن المتمردين هاجموا قاعدة للجيش في كايا، لكن القوات ردتهم على أعقابهم بعد قتال دام لمدة ساعة.