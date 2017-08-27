مانشستر يونايتد يفوز على ليستر سيتي ويحافظ على صدارة البريميرليج - صحيفة صدى الالكترونية

مانشستر(صدى):

حافظ مانشستر يونايتد على سجله المثالي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بفوزه بهدفين نظيفين على ليستر سيتي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أولد ترافورد، مساء أمس السبت.

وجلس إماركوس راشفورد بديلا للفرنسي أنطوني مارسيال لكنه حل بديلا، وقابل ركلة ركنية نفذها هنريخ مخيتاريان بجانب قدمه ليسكنها الشباك في الدقيقة 70.

كما سجل مروان فيلايني إثر تمريرة من جيسي لينغارد، مؤكدا فوز يونايتد في ثالث مباراة له على التوالي هذا الموسم من أصل ثلاثة.

وبدا أن المباراة ستكون محبطة بالنسبة ليونايتد، الذي سيطر على مجريات اللقاء لكنه وجد صعوبة في صناعة فرص واضحة.

وفشل أصحاب الأرض في التسجيل من ركلة جزاء نفذها روميلو لوكاكو في الدقيقة 52.