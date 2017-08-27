الأحوال المدنية تحذر المواطنين من السفر بالهوية الوطنية - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

حذر المتحدث الرسمي للأحوال المدنیة محمد الجاسر، من السفر بالھوية الوطنیة الملونة خارج المملكة، مشيرة إلى أنھا غیر صالحة للسفر، وإنما يجب أن تكون الإصدار الأخیر من البطاقات الذكیة غیر الملونة.

وأكد الجاسر، أنه يجب على المواطنین عدم حمل الھوية الوطنیة خلال السفر إلى دول غیر مجلس التعاون لأنھا بلا فائدة، وستكون عرضة للفقدان أو السرقة، فھي وسیلة إثبات داخل المملكة فقط، كما أن سجل الأسرة وسیلة إثبات للتابعین داخل المملكة فقط ولا تقبل خارجھا نھائیا.

وأوضح الجاسر، أنه يجب على كل مواطن فقد أي من وثائقه الصادرة من الأحوال المدنیة الإبلاغ فورا عبر ” أبشر “، لإيقافھا ومنع العابثین من استخدامھا وإخلاء مسؤولیته قانونا.