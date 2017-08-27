مراكز الأحياء بجدة تدشن أدلة العمل التطوعي - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

دشنت جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة، أدلة العمل التطوعي مع إطلاق برنامج تطوع جدة وهو أحد البرامج التفاعلية في الجمعية .

وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بأمارة منطقة مكة المكرمة والمدير التنفيذي لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة هاني بن عبد العزيز ساب أن البرنامج يساهم في تنظيم العمل التطوعي في الجمعية التي تسعى لتكون رائدة في المجال الاجتماعي والتطوعي.

وأشار الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء بجدة المهندس حسن الزهراني إلى أن برنامج تطوع جدة يعد برنامجاً نوعياً ويقدم خدمات استراتيجية ولوجستية للمتطوعين كأفراد أو جهات عبر تأسيس وحدات في مراكز الأحياء لخدمة المتطوعين والمتطوعات من خلال 30 مركزٍاً في جدة , مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة الجمعية , وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة ورئيس المجلس الفرعي على دعمهما وتوجيهاتهما المستمرة لمثل هذه البرامج التي من شأنها رفع روح المواطنة والشعور بالمسؤولية المجتمعية، كما شكر القائمين على البرنامج .

وبين المشرف على برنامج تطوع جدة المهندس سالم باوزير أن إطلاق برنامج تطوع جدة وتدشين أدلة التطوع عبر وسائل الإعلام المختلف وعبر الرسائل النصية المباشرة أسعدت المتطوعين والمتطوعات حيث يعد من أهم الأدوات العملية للعمل التطوعي ولتطوير أداء العاملين فيه وتوثيق جهودهم.

كما تم تكريم أكثر من 65 قائداً وقائدة للمتطوعين تم تدريبهم قبل إطلاق البرنامج , وتكريم أكثر من 600 من المتطوعين والمتطوعات المشاركين في برامج الجمعية .