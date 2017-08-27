بالفيديو.. الفنانة أمل عباس في ذمة الله - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

توفيت الفنانة الكويتية أمل عباس، اليوم، بعد تعرضها لوعكة صحية أدخلتها الى مستشفى مبارك الكبير، حيث قرر الأطباء فور دخولها المستشفى إدخالها الى غرفة العناية المركزة، وتبين من الفحوصات الأولية تعرضها لجلطة في.

وكانت أمل قد أفادت في وقت سابق عبر مقطع فيديو بأن حالتها الصحية أصبحت مستقرة وأودعت في جناح 3 غرفة 14 ، وذلك لإجراء بعض الفحوصات وعمل منظار لمعرفة الأسباب التي أدت إلى إصابتها بالجلطة تفاديا لعدم تكرارها في المستقبل.