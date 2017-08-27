 بالفيديو.. الفنانة أمل عباس في ذمة الله - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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بالفيديو.. الفنانة أمل عباس في ذمة الله

بالفيديو.. الفنانة أمل عباس في ذمة الله
أماني الغامدي(صدى):

توفيت الفنانة الكويتية أمل عباس، اليوم، بعد تعرضها لوعكة صحية أدخلتها الى مستشفى مبارك الكبير، حيث قرر الأطباء فور دخولها المستشفى إدخالها الى غرفة العناية المركزة، وتبين من الفحوصات الأولية تعرضها لجلطة في.

وكانت أمل قد أفادت في وقت سابق عبر مقطع فيديو بأن حالتها الصحية أصبحت مستقرة وأودعت في جناح 3 غرفة 14 ، وذلك لإجراء بعض الفحوصات وعمل منظار لمعرفة الأسباب التي أدت إلى إصابتها بالجلطة تفاديا لعدم تكرارها في المستقبل.


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19 تعليق

[ عدد التعليقات: 14138 ] نشر منذ 12 ساعة

سبحان الله ما طولت بعد عبد الحسين عبد الرضا يارب توفانا وانت راضً عنا

[ عدد التعليقات: 374 ] نشر منذ 12 ساعة

الله يغفر لها ويرحمها…ويتجاوز عنا وعنها…

[ عدد التعليقات: 32932 ] نشر منذ 12 ساعة

الدوام لله سبحانه ,,

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 11 ساعة

الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته

[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 10 ساعات

الله يرحمها ويسامحها فعلا ماطولت بعد عبد الحسين عبد الرضا الله يرحمنا برحمته اذا ماصرنا الى ماصاروا اليه طلبتكم ادعوا لي بالهدايه

[ عدد التعليقات: 1097 ] نشر منذ 9 ساعات

هو الموت ما منه ملاذ وتهرب متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب نؤمل امالا ونرجوا نتاجها وعل الردى مما نرجيه أقرب رحمها الله رحمة واسعه واسكنها بحبوحه جنانه

[ عدد التعليقات: 2004 ] نشر منذ 9 ساعات

ربنا يرحمها

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 ساعات

لا زالت على قيد الحياة .
ويا ليت تتحروا الدقة في نقل الاخبار .

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمها ويغفر لها

[ عدد التعليقات: 1940 ] نشر منذ 1 ساعة

خبر وفاتها اشاعه

الله يرحمها حيه او ميته

[ عدد التعليقات: 1278 ] نشر منذ 48 دقيقة

افضت لما قدمت …..

[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 24 دقيقة

فقد يكون اشاعة لانه لا يوجد عنوان وفاتها في الموسوعة الحرة ويكيبيديا ؟!

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