بالفيديو.. الفنانة أمل عباس في ذمة الله - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. الفنانة أمل عباس في ذمة الله
توفيت الفنانة الكويتية أمل عباس، اليوم، بعد تعرضها لوعكة صحية أدخلتها الى مستشفى مبارك الكبير، حيث قرر الأطباء فور دخولها المستشفى إدخالها الى غرفة العناية المركزة، وتبين من الفحوصات الأولية تعرضها لجلطة في.
وكانت أمل قد أفادت في وقت سابق عبر مقطع فيديو بأن حالتها الصحية أصبحت مستقرة وأودعت في جناح 3 غرفة 14 ، وذلك لإجراء بعض الفحوصات وعمل منظار لمعرفة الأسباب التي أدت إلى إصابتها بالجلطة تفاديا لعدم تكرارها في المستقبل.
كـــيــــــــــــــــان[ عدد التعليقات: 337 ] نشر منذ 12 ساعة
الله يرحمها .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17052 ] نشر منذ 12 ساعة
الله يرحمها
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14138 ] نشر منذ 12 ساعة
سبحان الله ما طولت بعد عبد الحسين عبد الرضا يارب توفانا وانت راضً عنا
درة البسامي[ عدد التعليقات: 374 ] نشر منذ 12 ساعة
الله يغفر لها ويرحمها…ويتجاوز عنا وعنها…
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32932 ] نشر منذ 12 ساعة
الدوام لله سبحانه ,,
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10629 ] نشر منذ 12 ساعة
افضت لما قدمت
عبدالمحسن الفهد[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 11 ساعة
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17052 ] نشر منذ 11 ساعة
ايو الله يا نشعتي
نسيت انساك[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 10 ساعات
الله يرحمها ويسامحها فعلا ماطولت بعد عبد الحسين عبد الرضا الله يرحمنا برحمته اذا ماصرنا الى ماصاروا اليه طلبتكم ادعوا لي بالهدايه
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1097 ] نشر منذ 9 ساعات
هو الموت ما منه ملاذ وتهرب متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب نؤمل امالا ونرجوا نتاجها وعل الردى مما نرجيه أقرب رحمها الله رحمة واسعه واسكنها بحبوحه جنانه
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2004 ] نشر منذ 9 ساعات
ربنا يرحمها
ابو عهد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 ساعات
لا زالت على قيد الحياة .
ويا ليت تتحروا الدقة في نقل الاخبار .
مندبلتن تسبده[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 6 ساعات
ولحقت عين السيح
الله يرحمها
محمداالعتيبي[ عدد التعليقات: 231 ] نشر منذ 4 ساعات
الموت حق وكل نفس تذوقه
تاج على راس[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمها ويغفر لها
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1940 ] نشر منذ 1 ساعة
خبر وفاتها اشاعه
الله يرحمها حيه او ميته
كان زمان[ عدد التعليقات: 1278 ] نشر منذ 48 دقيقة
افضت لما قدمت …..
X[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 24 دقيقة
فقد يكون اشاعة لانه لا يوجد عنوان وفاتها في الموسوعة الحرة ويكيبيديا ؟!
راكان الجهني[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 6 دقائق
الله يغفر لها ويرحمها