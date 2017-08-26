قائد أمن الحج يجري جولة تفقدية لمركز عمليات 911 - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

أجرى معالي الفريق أول خالد بن قرار الحربي، قائد قوات أمن الحج، وعدد من قادة القطاعات الأمنية، جولة تفقدية لمركز عمليات 911 بمنطقة مكة المكرمة.

استقبله قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية اللواء ركن عبدالرحمن بن محمد الصالح، وقام معاليه بجولة بأقسام المركز من قاعة استقبال المكالمات، التي شهدت هذا العام إضافة جديدة من خلال المتحدثين من عدة لغات أجنبية الأكثر انتشارًا عالميًّا اضافة لقسم النساء.

كما اطلع على قسم ترحيل البلاغات واستمعوا إلى شرح واف عن آلية التعامل معها وتمريرها للجهات المختصة ذات العلاقة في صورة تكاملية لضمان سرعة التجاوب والمباشرة الفورية بمنتهى الدقة.

كما تم المرور على قاعة المتابعة الأمنية والتي تحتوي على كاميرات عالية الدقة والجودة تضمن استدامة تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام وتضمنت الجزء المخصص لمتابعة حركة الحشود من قبل الجهة المختصة من منسوبي الأمن العام وحركة القطارات بالمشاعر المقدسة وتنظيمها من قبل منسوبي قوات أمن المنشآت واستفادتهم من التقنيات المتطورة التي عملت عليها وكالة وزارة الداخلية للتخطيط والتطوير الأمني، والتي سهلت على المستخدمين عملية التواصل والمتابعة.

ثم التوجه لقاعة إدارة الأزمات والمناسبات واطلع على غرفة عمليات الدفاع المدني بالمشاعر المقدسة وكيفية ادارتهم واستفادتهم للتقنيات المتوفرة كما كان لمركز عمليات الطوارئ بالدفاع المدني والذي يضم (٢٩) جهة معنية بتقديم خدمات الطوارئ بالازمات نصيباً من الجولة واطلع معاليه على آلية العمل لديهم.

بعد ذلك تم عقد اجتماع للقيادات المعنية لتحقيق منظومة العمل التكاملي والتناغم بين الأجهزة الامنية المتواجدة بمركز عمليات (911)، الذي يحضى باهتمام ومتابعه من قبل صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ” يحفظه الله ” لخدمة ضيوف الرحمن بموسم الحج.

تجدر الإشارة إلى أن رقم (٩١١) يعمل على مدار العام لاستقبال مكالمات الطوارئ بمنطقة مكة المكرمة.

وقدم معالي الفريق أول الحربي شكره وتقديره للدعم اللا محدود من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمين لخدمة ضيوف الرحمن من تقنيات وكوادر بشرية تساهم بعد الله في إنجاح موسم الحج.