الإطاحة بخلية إجرامية تهرب المخدرات في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

الإطاحة بخلية إجرامية تهرب المخدرات في جدة
أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أن متابعة الجهات الأمنية المختصة لمحاولات الشبكات الإجرامية لاستغلال مواسم الحج في تهريب المخدرات إلى المملكة وترويجها فيها، أسفرت عن الإطاحة بخلية تهريب وترويج مخدرات بمحافظة جدة بعد تمكنها من تهريب كمية كبيرة من مخدر ” الشبو ” الخام.
وأوضح أنه، تم وفق خطة أمنية محكمة مداهمة عناصر الخلية والقبض عليهما، أحدهما ( باكستاني ) الجنسية والآخر ( فلبيني ) الجنسية، وبحوزتهما المواد المخدرة التي بلغ وزنها ( 4 ) كيلوجرامات و ( 310 ) جرامات من مخدر ” الشبو ” الخام.
ابوبدر[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 54 دقيقة
بعد وافدين .. لا والفلبينيين صايرين يظهرون بالمشاهد الاجرامية ابتداءا من حادثة عكس الخط السريع بجدة حتى اليوم والله يستر منهم . صحيح ان فيه مجرمين من المواطنين الا ان اادولة تهتم لامرهم في علاجهم او في تقويمهم ولكن الوافد اذا اجرم لا ياخذ بالاعتبار سوى نفسه ولو على حساب كل المواطنين ويضرب بالقوانين والانظمة عرض الحائط وبالاخير يقولك يسفروني . نتمنى الانتباه . فمقولة مو كل الاجانب كذا ما عاد تفيد خصوصا وان الوافدين اصبحوا يجرمون اكثر من قبل ولذلك لابد من اعادة التفكير في مقولة انتبه من الاجنبي.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32914 ] نشر منذ 50 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
,, جزى الله رجال الداخليه كل خير ,, فكوا المسلمين من شر ,,