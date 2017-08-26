ثنائية ميسي في مرمى ألافيس تمنح برشلونة فوزه الثاني بالدوري الاسباني - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أحرز الأرجنتيني ميسي هدفين في مرمى مضيفه ألافيس ليمنح فريقه برشلونة الفوز الثاني توالياً اليوم في الجولة الثانية للدوري الإسباني لكرة القدم.

وهذا الفوز الثاني لبرشلونة بعد الأول الافتتاحي على ضيفه ريال بيتيس بهدفيندون مقابل فتساوى في الصدارة مع ريال سوسييداد الذي افتتح المرحلة الجمعة بفوز كبير على فياريال 3 – صفر.

ويختتم ريال مدريد حامل اللقب وبطل أوروبا المرحلة غداً بمباراة قوية مع ضيفه فالنسيا، بعد فوزه الافتتاحي على ديبورتيفو لاكورونيا 3 – صفر.

ولعب ميسي دوراً حراً في تشكيلة مدرب برشلونة ارنستو فالفيردي، امام ديلوفيو واندريس اينيستا واليكس فيدال، بيد أنه أهدر ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول اثر خطأ على المدافع جيرار بيكيه، صدها ببراعة حارسه المتألق فرناندو باشيكو مرتميا الى اقصى الزاوية اليمنى عند الدقيقة (39)، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي .

وفي وقت كان مدرب برشلونة فالفيردي يجهز المهاجم باكو الكاسير للدخول في ظل غياب الأوروغوياني لويس سواريز المصاب، عوض ميسي ركلته الضائعة، عندما استلم عرضية من الظهير الأيسر

جوردي البا وسددها من داخل المنطقة ارتدت من قدم المدافع المخضرم اليكيس داخل الشباك عند الدقيقة (55) , ليضيف ميسي الهدف الثاني من هفوة دفاعية بالتشتيت، استغلها على أكمل وجه وتابعها بيسراه طائرة من داخل المنطقة في الشباك مسجلا هدفه الثاني في المباراة عند الدقيقة (66).