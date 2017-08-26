تناول الكحول مسؤول عن 40 مرضا - صحيفة صدى الالكترونية

تناول الكحول مسؤول عن 40 مرضا
أكد البروفسور الفرنسي مايكل ناسيلا أن الكحوليات ما زالت هي المخدر الذى يستخدمه أكثر من 10% من المواطنين الفرنسيين، مشيرا إلى أن استهلاكها مسئول عن 40 مرضا منها أمراض القلب والاكتئاب والسرطان وهو من أول أسباب الدخول الى المستشفى.
وأوضح البروفسور الفرنسى فى جامعة باريس أن العقاقير التى تأخذ من أجل خفض استهلاك الكحوليات وخاصة ” باكلوفين ” تؤثر على استقبال هرمون السيروتونين والدوبامين وبعض مضادات الصرع التى تساعد على يدورها على تخفيض استهلاك الكحوليات لدى المرضى الذين يعانون من تلف فى الجين الذى يؤثر على هرمون الدوبامين.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1926 ] نشر منذ 6 ساعات
سيلفر والزير سالم وابو جهل
اكثر ثلاثه مدمنين خمر😂
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1823 ] نشر منذ 5 ساعات
أم الكبائر
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32924 ] نشر منذ 5 ساعات
صدقت يااخ غيور ,, ام الكباير والخبايث المجتمعه ,,
افق[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 4 ساعات
مافيه شي يعطيك ولاياخذ منك
الله يجيرنا
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3000 ] نشر منذ 4 ساعات
… سِمعت قِصَه والعِهدَه على الراوي …
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في واحد مدمن خَمر زنى بِفتاه صغيره وأنجَبَ منه بنت وتركها هيَ وإبنتها للمجهول .
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دارت ألأيام وماتت الأم وإمتهنت البنت مهنة الدعاره لكي تعيش والعياذ بالله .
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وفي يوم من الأيام ذهب أبيها وهو سكران إلى المكان الذي تعمل به إبنته في الدعاره .
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ورآها وطلب منها النوم مَعَه . وفي الصباح قال لها انا احبُكِ واُريدُ الزواج منكِ .
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فلنذهب لأبوكِ وامكِ لكي أخطِبَكِ منهم . فقالت ليس لي أب وامي ماتت وأنا صغيره .
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ولِذلكَ إمتهنت الدعاره لكي أعيش . فقال لها لعنة الله على امكِ العاهره . ماذا كان إسمُها .
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فأخبرتهُ بِإسم امها الكامل . فَعَرِفَ إنها إبنته . فإنهار وبكى وقال…
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بَسي مِنَ الخَمرِ بَسي .. زَنيتُ بالناسِ كُلَهمُ وفي الأخير زَنيتُ بِنَفسي .
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وسامحوني على الإطاله .
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حبيت اشاركم القصه لأن كان لها أثَر كبير في احاسيسي ونفسي .
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3000 ] نشر منذ 4 ساعات
.. وأنجَبَ منها .. تصحيح .😢.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14130 ] نشر منذ 3 ساعات
😐
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1096 ] نشر منذ 3 ساعات
سمى النبي صلى الله عليه وسلم الخمر بام الخباءث وصدق صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي
درة البسامي[ عدد التعليقات: 374 ] نشر منذ 3 ساعات
لا غرابة في ذلك… فهي أم الكبائر فقد اجتمعت فيها كلُّ موبقات الذُّنوب وموجِبات النَّدم …
وذلك إنَّها مفتاح كلِّ شرٍّ ومنفذ كلِّ بلاء…
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8138 ] نشر منذ 46 دقيقة
قبل شوي طلعت اخذ بروست ولقيت واحد معطيها للنعال اكرمكم الله رايح فيها سكران وربي كرهني العشاء يترنح مايدري هو فيه والا في الخيشه
الله يعافيه ولايبلانا
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8138 ] نشر منذ 38 دقيقة
كان لي جار ساكن عندي فوق بشقه وانا بالدور الارضي المهم الرجل هذا اللي اعرفه عنه كان وسبعة انعام وتزوج وسكن عندي وبعد زواجه بسنه اكتشفت انه يسكر ونصحته ومافاد فيه يابوفلان مافيه فايده المهم صرت ما اعطيه سيارتي ولا احاول اتواصل معاه وفي يوم من الايام بلغت اخوه انه يسكر وفجأه وهو يحقد علي وفي ليله من الليالي الا زوجته ترسل رساله لاتفتح الباب لزوجي الرجال سكران وجاك معه مسدس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اخر الليل الا هو طق طق بالباب
افتح والا رميت قفل الباب وفتحته يوم بلشت فيه وربي ابلغ الشرطه والا اخذ مسدسي وافتح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المهم وارجع اتصل على اخوه مايرد وانا اتصل على ابوه كثير والا يوم رد ابوه وانا ابلغه بالموضوع وهو يجي لي وش الموضوع قلت مادري يطق الباب ويقول افتح وزوجته ارسلت تقول سكران ومعه مسدس لاتفتح المهم وابوه يفتح له ويوم شاف ابوه وهو ينجلط ويتلخبط وهو يجلده وياخذه معه لبيت الاب
وبعدها بأسبوع الا وابو زوجته جاي لي يحلفني بالله ان الرجال يسكر اولا وقلت الا يسكررررررررررر وقام اخذ بنته وطلقها منه
من بعده اكره االي يسكر كره العمى
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8138 ] نشر منذ 27 دقيقة
استروووووووووووووووووووووووووووووا ماوجهتوا
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14130 ] نشر منذ 21 دقيقة
😣
الله لايبلانا والله يهدي شباب المسلمين يارب العالمين
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17037 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله المستعان والله يصلح الحال
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8138 ] نشر منذ 10 دقائق
امين يارب
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8138 ] نشر منذ 9 دقائق
دنوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
هنا