قشر وبذور ثمرة " الأفوكادو " منجم للمركبات الطبية - صحيفة صدى الالكترونية

قشر وبذور ثمرة ” الأفوكادو ” منجم للمركبات الطبية
فى أول دراسة من نوعها، درس العلماء فى جامعة ” تكساس ” الأمريكية عن كثب فوائد قشور وبذور ثمار فاكهة “الأفوكادو”، ووجدوا أنها غنية بشكل كبير فى المركبات الكيميائية المفيدة التي يمكن استخدامها فى تحسين علاجات السرطان، وأمراض القلب غيرها من الأمراض المزمنة.
وقاد الدكتور ريو جراندى فالى أستاذ الأورام بجامعة ” تكساس ” ، الأبحاث لمعرفة المزيد عن فوائد بذور وقشر الأفوكادو، من خلال طحن 300 جرام من قشوره وبذوره المجففة.
وباستخدام التحليل اللونى للغاز – وهو تحليل يطلق عليه ” تحليل الطيف الكتلى ” – وجد الباحثون إحتواء القشر والبذور على 116 مركبا من الزيت و16 من الشمع، والتى يستخدم فى العديد من الأدوية المضادة للفيروسات مثل ” هيبتاكوسان ” ، والذى قد يمنع من نمو الأورام، فضلا عن حمض دوديكانويك، والذى يمكن أن يقلل من خطر تصلب الشرايين.
وأضاف الباحثون أنه من الممكن جدا أن تكون قشور وبذور الأفوكادو، التي يعتبرها معظم الناس بمثابة نفايات النفايات، في الواقع الكنوز الطبيعية، لما تحتويه على مركبات طبية داخلها يمكن أن تستخدم في نهاية المطاف لعلاج السرطان و أمراض القلب وغيرها من الظروف الصحية المزمنة.
ومن المنتظر أن يبدأ الفريق البحثى فى تطوير عقاقير طبية قليلة الآثار الجانبية من قشور وبذور الأفوكادو لإستخدامها فى مكافحة العديد من الأمراض المزمنة.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1939 ] نشر منذ 11 ساعة
مقوي جنسي😅
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32924 ] نشر منذ 11 ساعة
ممتاز الممتازات ,, كثروا من استيراده ,,
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1823 ] نشر منذ 11 ساعة
موجوده عندنا ؟
شكلها مثل الكمثره
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3016 ] نشر منذ 11 ساعة
… ↩ابو تركي …
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يا حبيب قلبي وعيني وكل ماهو ينبض فيني يبوتركي .
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إلبطاريه الميته والتالفه ماينفع معها الشاحن . لوتشحنها يومين .
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ماتِدِق سسسسسسسلف . ولا تشَغِل الماطور . 😁😅😁😅😁😅.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32924 ] نشر منذ 10 ساعات
ههههههههههههههههه
,, على هونك على اخينا ابو تركي ,, ياالحبيب , ما اظنه الا يقصد ان المذكور اعلاه ، مجرد تحصيل حاصل ، وإلا البطاريه ماعندها خلاف ، من البطاريات الأوله ، عبَّها ماء وتستمر طول الحياة ، بس انتبه لاتنشف من المويا المقطر ,,ههههه
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1939 ] نشر منذ 10 ساعات
.راعي الددسن.
يسعد قلبك حبيبي 😘
عزيز وغالي🌹
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😂😂😂😂
تشبيه البطارية خطير😂😂😂😂😂
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1939 ] نشر منذ 10 ساعات
ابو محمد
😂😂😂😂😂😂😂
انشهد ما فيه مثل الاوله
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10629 ] نشر منذ 7 ساعات
معلومات طيبه شكرا
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8272 ] نشر منذ 6 ساعات
بس مقوي جنسي يابوتركي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مادري عنك اذا مجرب افدنا جزاك الله خير
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1939 ] نشر منذ 1 ساعة
اخصائي فاضي
😂😂😂
اسمع عنه انه مقوي
اما بالنسبه للتجربه طعمه ممتاز
عصيرة ثقيل مثل المانقا
انت جربه بس اهم شئ تكون متزوج
واذا انت عزوبي خلك على الكافور
😂😂😂امزح معك ياغالي😜
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8272 ] نشر منذ 49 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه