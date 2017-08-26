القحطاني يسترجع تاريخ الخيانة في تنظيم الحمدين - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

نشر المستشار الإعلامي بالديوان الملكي، سعود القحطاني، عبر حسابه الرسمي بتويتر، صورة مذكرة الضبط والإحضار التي كان حمد بن خليفة آل ثاني والد تميم أمير قطر، قد أصدرها ضد والده خليفة بن حمد آل ثاني، يطالب فيها الإنتربول بضبطه وإحضاره وتسليمه إلى الدوحة.

وتداول المغردون الصورة على نطاق واسع مسترجعين ما فعله تميم أيضا بوالده، مستنكرين خيانة تميم ووالده من قبله ضد جده.