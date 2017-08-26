 أزمة قلبية تنهي حياة لاعب منتخب الجودو - صحيفة صدى الالكترونية

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أزمة قلبية تنهي حياة لاعب منتخب الجودو

أزمة قلبية تنهي حياة لاعب منتخب الجودو
نواف السالم(صدى):

نعت اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم السبت، لاعب المنتخب للجودو فئة الشباب عبد الرحمن شراحيلي، والذي توفي في معسكر المنتخب بالبرتغال، إثر أزمة قلبية.

جاء ذلك في بيان نشرته اللجنة اليوم عبر صفحتها في ” تويتر ” قالت فيه: ” تنعى اللجنة لاعب منتخب الشباب عبد الرحمن شراحيلي 20 سنة، الذي انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم في معسكر الفريق بالبرتغال، نتيجة أزمة قلبية ” .

وأضافت اللجنة: ” نسأل المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وذويه والأسرة الأولمبية والرياضية الصبر والسلوان ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2001 ] نشر منذ 6 ساعات

ربنا يرحمه و يصبر اهلة

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 6 دقائق

انا لله وانا اليه راجعون , لله ما اعطى والله ما اخذ , اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه , اللهم باعد مابينه ومابين خطايه كما باعدت بين المشرق والمغرب , اللهم اغسل خطاياه بالماء والثلج والبرد

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