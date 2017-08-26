أزمة قلبية تنهي حياة لاعب منتخب الجودو - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

نعت اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم السبت، لاعب المنتخب للجودو فئة الشباب عبد الرحمن شراحيلي، والذي توفي في معسكر المنتخب بالبرتغال، إثر أزمة قلبية.

جاء ذلك في بيان نشرته اللجنة اليوم عبر صفحتها في ” تويتر ” قالت فيه: ” تنعى اللجنة لاعب منتخب الشباب عبد الرحمن شراحيلي 20 سنة، الذي انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم في معسكر الفريق بالبرتغال، نتيجة أزمة قلبية ” .

وأضافت اللجنة: ” نسأل المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وذويه والأسرة الأولمبية والرياضية الصبر والسلوان ” .