فنون وثقافة جدة تختتم ورشة بن صقر للفن التأثيري والانطباعي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

اختتمت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة ورشة عبدالله بن صقر للفن التأثيري والانطباعي لتشكيليين جدة بحضور الفنان التشكيلي طه صبان والتي استمرت لمدة خمس أيام في صالة الجمعية.

اطلع صبان على لوحات المشاركين في الورشة البالغ عددهم 35 مشاركا من كافة أفراد المجتمع المهتمين بالفن التشكيلي والذي اشرف عليه الفنان التشكيلي نبيل طاهر رئيس لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي بجمعية الثقافة والفنون بجدة.

وعبر نبيل طاهر عن فرحه باختتام الورشة التشكيلية بحضور الفنان التشكيلي صبان وعدد من الإعلاميين والفنانين وبدعم من د. الجاسر.

وأكد ان لجنة الفنون التشكيلية تدعم كافة المواهب الفنية وان هذه الورشة ماهي الا امتداد لبرامج اللجنة والتي تسعى فيها اللجنة الى تنمية وصقل المواهب وإبراز أعمالهم التشكيلية بكافة أنواعها للمستثمرين والمهتمين في اقتناء اعمال أبناء وبنات البلد.

وبين أن رؤية المملكة تدعو إلى استثمار طاقات أبناء الوطن وتأهيلهم للكسب المادي من المبادارت التي تطلقها المؤسسات والتي تأتي في إطار ” برنامج التحول الوطني ” الرامي إلى تنويع مصادر الاقتصاد الدخل المعتمد على النفط.

فيما أشاد الفنان التشكيلي طه صبان بورشة الفنان عبدالله بن صقر للفن التأثيري والانطباعي مبيناً ان مثل هذه الورش تكتشف قدرات الموهوبين التي تشكّل بدايات التعامل مع اللوحة وتجاوزهم الرسم على الورق والأقلام.

وشكر الفنان صبان جمعية الثقافة والفنون بجدة على إقامة مثل هذه الورش داعيا رجال الاعمال والمؤسسات الحكومية الى تبني مثل هذه المبادارات التي تدعم أبناء الوطن.