بالصور.. الأمطار تجذب السائحين للتنزه بأودية جازان - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

هطلت أمطار غزيرة بعدد من المحافظات الشرقية في منطقة جازان، شملت كلا من محافظة العارضة والحرث وفيفا والداير بني مالك.

ويتجه السائحون عند هطول الأمطار إلى الأودية للاستمتاع بالمناظر الخلابة فبرغم وعورة التضاريس وخطورة السيول ونقص الخدمات إلا أن الأجواء الرائعة تجذب السائح.

وتشتهر منطقة جازان بأوديتها المتعددة والتي من أهمها وادي بيش وجازان ووادي عناء وشهدان ووساع ووادي عتود ووادي بيض ووادي خلب ووادي الدحن وضمد ووادي قهب ووادي رزان.