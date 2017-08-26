بالصور.. الأمطار تجذب السائحين للتنزه بأودية جازان - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. الأمطار تجذب السائحين للتنزه بأودية جازان
هطلت أمطار غزيرة بعدد من المحافظات الشرقية في منطقة جازان، شملت كلا من محافظة العارضة والحرث وفيفا والداير بني مالك.
ويتجه السائحون عند هطول الأمطار إلى الأودية للاستمتاع بالمناظر الخلابة فبرغم وعورة التضاريس وخطورة السيول ونقص الخدمات إلا أن الأجواء الرائعة تجذب السائح.
وتشتهر منطقة جازان بأوديتها المتعددة والتي من أهمها وادي بيش وجازان ووادي عناء وشهدان ووساع ووادي عتود ووادي بيض ووادي خلب ووادي الدحن وضمد ووادي قهب ووادي رزان.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2966 ] نشر منذ 13 دقيقة
ما شاء الله تبارك الرحمن . منتهى الروعه والجمال .
اللهم إجعلها أمطار خيرٍ وبَرَكَه وإرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين .
آمــــــــــــــــــــــــين يا رب العالمين .
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8036 ] نشر منذ 6 دقائق
ياراعي الددسن
عتبان عليك بالحيل
العالم باركت لي وهنئتني وانت لا حس ولاخبر انت ومعك شله
درة البسامي[ عدد التعليقات: 361 ] نشر منذ 4 دقائق
ما شاء الله تبارك الله ….
اللهم اجعلها سقيا خير ورحمة وبركة…