السجن 335 عاما لأب وأولاده الثلاثة بتهمة زنا المحارم - صحيفة صدى الالكترونية

السجن 335 عاما لأب وأولاده الثلاثة بتهمة زنا المحارم
أصدرت محكمة ماليزية، حكما بالسجن لمدة 335 عاما بحق أب وأولاده الثلاثة بتهمة ارتكاب سفاح المحارم بحق اثنتين من حفيداته.
وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة ” نيو ستريتس تايمز ” الماليزية أنه حكم أمس أيضا على جميع المتهمين بمن فيهم والد الضحيتين وعمره 42 عاما واثنين من الأعمام، بالجلد 24 مرة بالسوط لكل منهم.
وجاء في صحيفة الاتهام بأن جد البنتين وهو مزارع ” 57 عاما ” إلى جانب والدهما واثنين من أعمامهما اعترفوا جميعا بمواقعة الشقيقتين عدة مرات، وتعود بعض الجرائم إلى عام 2011 . وتبلغ الأخت الكبرى 19 عاما الآن وهي حامل في 25 أسبوعا بينما شقيقتها الأصغر فتبلغ من العمر 14 عاما.
وطالب نائب المدعي العام المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة ضد جميع المتهمين حتى تكون رادعا لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم الشنعاء باعتبارهم خانوا الأمانة أنهم أولياء الضحايا.
وأصدر القاضي أقصى عقوبة للسجن في كل مرة ارتكب فيها المتهمون عقوبة زنا المحارم كما طالب بأن تكون جميع الأحكام متزامنة مع تاريخ اعتقالهم.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32895 ] نشر منذ 25 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, اعوذ باالله من تتبع خطوات الشيطان ونزغاته وإيهاماته ,,
,, اللهم اهدنا وأهدِ ذرياتنا وعافنا واعف عنا ، واسترنا اللهم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض ,, آمين ,,
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8036 ] نشر منذ 19 دقيقة
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
هذا حقهم قصاص
درة البسامي[ عدد التعليقات: 361 ] نشر منذ 16 دقيقة
أعوذ بالله من حالهم …
الله لا يزين لنا مكروه ولا يفتنا في الدين…