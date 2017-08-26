رقم قياسي لمبيعات السيارات في البرتغال - صحيفة صدى الالكترونية

لشبونة(صدى):

أفادت التقديرات في البرتغال بأن عدد السيارات المباعة في البلاد خلال عام 2017 ستكسر جميع الأرقام القياسية.

وذكرت صحيفة ” بورتوجال نيوز ” البرتغالية أنه استنادا على المعدلات الحالية من مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة، تشير التقديرات إلى أن أكثر مليون سيارة سيتم تسجيلها بأسماء أصحابها الجدد هذا العام.

وأشارت الصحيفة إلى أن من بين الأسباب وراء هذا الأداء القوي الثقة الكبيرة في الاقتصاد، وتسهيل الحصول على الائتمان وزيادة السياحة، مما يؤدي إلى المزيد من المشتريات من قبل شركات تأجير السيارات.