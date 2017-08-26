تجار الماشية بموريتانيا ينتظرون عيد الأضحى لتحقيق الأرباح - صحيفة صدى الالكترونية

نواكشوط(صدى):

تدفقت الخراف الموريتانية، قبل خمس أيام من عيد الأضحى المبارك، على الجارتين الجنوبية والشرقية وسط مساع من تجار الماشية الموريتانيين لتحقيق أرباح انتظروها طيلة الأشهر الماضية.

وعبر المئات من تجار المواشي الموريتانية من مدينة العيون شرقي موريتانيا باتجاه الأراضي المالية لبيع مواشيهم في موسم الأضاحي، وسط اهتمام رسمي وشعبي في مالي.. فيما لا توجد إحصاءات حول احتياجات الجارة الشرقية لموريتانيا، بينما حددت الحكومة السنغالية احتياجاتها من الأضاحي بشكل رسمي.

يشار إلي أن موريتانيا، التي لا يتجاوز عدد سكانها 4 ملايين نسمة، تمتلك ثروة حيوانية تقدر حسب وزيرة التجارة الموريتانية بأكثر من 25 مليون رأس من الأغنام والأبقار والجمال.