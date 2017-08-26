" حماية المستهلك " تنصح متسوقي الذهب بالحصول على فاتورة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أوصت جمعية حماية المستهلك متسوّقي محلات الذهب والمجوهرات بضرورة الاهتمام بالحصول على فواتير الشراء، وشهادة تتضمن تفاصيل مواصفات وبيانات القطعة بما في ذلك الوزن والعيار.

وأوضحت في نصائح لتوعية المستهلك، أنه ينبغي على كل مستهلك يرغب في شراء الذهب والمعادن الثمينة الحصول على شهادة موضّح بها العيار والوزن، ووزن الفصوص، وبلد المنشأ، وتحديد نسبة وزن الفصوص إلى وزن المعدن، وعلامة الصانع أو المستورد، وتحديد أي عيوب في المعدن أو الفص.

وأضافت أنه عند احتواء القطعة على أحجار كريمة، فيجب التأكد من الحصول على شهادة مطابقة من مختبر معتمد موضح بها اسم الحجر، وصنفه، ودرجة النقاء، وخواصه، ووزنه، ولونه، وجودة نوعية القطع.