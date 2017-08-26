بالصور.. تغييرات نسرين طافش بعد عمليات التجميل - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي، عددًا من الصور للفنانة السورية نسرين طافش، مٌشيرين إلى أن شكلها تغيّر بشكل كبير بين بداياتها الفنّية واليوم، وتساءلوا كثيراً عن سبب هذا التغيير وكيف حصل ، وأكد البعض خضوع طافش لعمليات التجميل .

وكانت نجحت نسرين في الآونة الأخيرة في اجتذاب الأنظار اليها من خلال الأعمال الفنية الناجحة التي تقدمها، فبعد مجال التمثيل، استطاعت أن تجد طافش لنفسها مكاناص خاصاً على الساحة الغنائية أيضاً.

من جهتها كانت الفنانة السورية أكدت في وقت سابق أنّها لم تخضع سوى لعمليتَي تجميل، الأولى لأنفها والثانية لشفتيها.

