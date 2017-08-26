تحذير من استهلاك " مياه اليكسير " - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من استهلاك مياه اليكسير ذات الأحجام (4 و5) جالون التي ينتجها مصنع شركة مياه روى المحدودة بمدينة الدمام، وذلك لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة البرومات.

وقالت الهيئة، إنها سحبت عينات من مياه الشرب المعبأة المنتجة محلياً خلال الفترة الماضية ولعدة دفعات من تواريخ إنتاج مختلفة وأحجام متنوعة، لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة القياسية الخليجية رقم (1025/2014 مياه الشرب المعبأة) والتي حددت النسبة القصوى المسموح بها من مادة البرومات بـ10 جزء في البليون، وأوضحت نتائج التحاليل المخبرية لعينات من مياه اليكسير ذات الأحجام (4 و5) جالون المنتجة من مصنع شركة مياه روى المحدودة بمدينة الدمام تجاوزها الحدود القصوى المشار إليها.

وأشارت إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب منتجاته من الأسواق المحلية وإيقاف خطوط الإنتاج لتلك العبوات حتى يلتزم بالحدود المسموح بها من مادة البرومات.