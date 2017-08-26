 زوجة تتخلص من زوجها بطريقة مروعة - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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زوجة تتخلص من زوجها بطريقة مروعة

زوجة تتخلص من زوجها بطريقة مروعة
نورة الشهري(صدى):

أقدمت زوجة مصرية على قتل زوجها بطريقة مروعة، لاهانته المستمرة لها ولطفلتها وتعاطيه المواد المخدرة.

وفي التفاصيل عثر عامل بأحد الفنادق على جثة رجل (37 عامًا) بدون ملابس داخل غرفة نومه وفي حالة تعفن وبها آثار حروق متفرقة بالجسم وتهشم بالجمجمة وتم إبلاغ مركز شرطة الدقي.

وبالتحريات تبين أن ” جيهان ع ” زوجة الرجل المقيمة بمحافظة الجيزة بمصر، استعانت باثنين من أصدقائه للتخلص منه؛ بسبب تعاطيه للمواد المخدرة، وسوء معاملته لها ورضيعتهما، حيث كانت قد تركت بيت الزوجية قبل ارتكاب الواقعة بيومين للخلاف معه بسبب تعاطيه المخدرات ورفضه للعلاج.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 32888 ] نشر منذ 49 دقيقة

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 1907 ] نشر منذ 16 دقيقة

المخدرات دايم من اسباب المصايب

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