مشكلات فنية ترجئ نقل الناتو للمقر الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

بروكسل(صدى):

أرجأ -مرة أخرى- حلف شمال الأطاسي ” الناتو ” النقل لمقره الرئيسي الجديد ، والذي بلغت تكلفته مليار يورو في بروكسل، حيث كان من المقرر في بادئ الأمر أن يكون قبل نهاية عام 2017، بسبب خطأ فني.

وأصدر الناتو بياناً، اليوم السبت أفاد فيه إن “ عملية الانتقال إلى مقر الناتو الجديد بدأت ونتوقع استكمال ذلك في النصف الاول من عام 2018 “.

وأوضح الناتو: “ عمليات البناء في المبنى مكتملة بشكل كبير، مع استمرار العمل في أنظمة تكنولوجيا المعلومات ” ،مشيراً “ إن هذه محاولة ملحة وأساسية، حيث يطالب الناتو بأحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات الأمنة بشكل كامل في سياق تحديات الكترونية متزايدة ”.

ويتوقع أن ترتفع التكاليف أكثر من 1.12 مليار دولار وهو الحد الذي تم تحديده في بادئ الأمر من قبل الدول الأعضاء في الحلف، والتكلفة الحالية للمبنى الجديد هي 1.17 مليار دولار، طبقاً لبيان الناتو.