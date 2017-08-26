بالصور.. إطلاق جيب رانجلر بيك أب 2019 بمحرك V6 سعة 3 لتر - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

ستطلق جيب علي سيارتها البيك أب الجديدة رانجلر اسم Scrambler عندما تظهر للأسواق في 2019 وتحمل هذه السيارة الأسم الكودي JT وستحمل محرك V6 تيربوديزل سعة 3 لتر مستعار من جيب رانجر JL التقليدية وهذا الأمر أكد عليه رقم كود مبيعات المحرك EXJ.

ولا يظهر أن هذه السيارة ستحمل المحرك بنتاستار V6 سعة 3.6 لتر أو المحرك 2 لتر رباعي الأسطوانات بشاحن توربيني بنزين وستتوفر هذه الشاحنة البيك أب المرتقبة بـ3 خيارات للسقف تشمل سقف صلب أسود من 3 قطع وملون من 3 قطع ومرن أسود فاخر Sunrider وهو ما يؤكد أنها ستأتي بسقف قابل للطي. كما ستأتي Scrambler باطار أطول 18% عن الموجود في رانجلر العادية بأربعة أبواب.

كما ستأتي بمحاور أقوى عن رانجلر العادية مما يزيد من قدرة البيك أب عن التحميل والقدرة علي القطر بينما يتوقع بدأ انتاج هذه الشاحنة في نهاية عام 2018 مع اطلاق الجيل الجديد من رانجلر في خلال الشهور القليلة المقبلة وربما خلال معرض لوس أنجلوس.

