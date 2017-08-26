⁠⁠⁠⁠⁠" الغذاء والدواء " تواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها تواصل أعمالها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك في القطاعات كافة ” المكاتب الرئيسية والفرعية وجميع المنافذ ” ، لإنهاء إجراءات فسح الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية.

كما يستمر مركز دعم الأعمال في الهيئة في استقبال المراجعين خلال أوقات الدوام الرسمي، حرصاً من الهيئة على تعزيز قطاع الأعمال في السوق السعودي، وعدم تأخير أنشطته.

ويتابع مفتشو ” الهيئة ” دورهم الرقابي والتفتيشي، ورصد المخالفات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وذلك في إطار الاهتمام باستمرار وتيرة الأداء خلال فترة الإجازة.

وتدعو ” الغذاء والدواء ” الراغبين في إنهاء إجراءاتهم إلى زيارة البوابة الوطنية للتعاملات الالكترونية أو الموقع الالكتروني للهيئة.