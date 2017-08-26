" الصحة " تطلق قاعدة بيانات للأطباء والصيادلة العاملين في موسم الحج - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أطلقت وزارة الصحة قاعدة بيانات ميكروميديكس أون لاين مجانا للأطباء والصيادلة وفنيي الصيدلة العاملين في موسم حج هذا العام ، إيمانًا بأهمية سلامة حجاج بيت الله الحرام .

وأوضحت الوزارة أن الموقع يوفر أدلة موثوقة شاملة للدواء من حيث الدراسات السريرية للمرضى ، في منظور معيار عالمي دوائي ، وتشمل المعلومات قائمة بالأسماء التجارية الشائعة المستخدمة ، واستخدام الأدوية والتحذيرات والاحتياطات ، ومعلومات مفصلة عن الاستخدام السليم والرشيد للأدوية ، كما يتم تضمين الآثار الجانبية والتعليمات حول كيفية التعامل مع جرعات الدواء ومنع التداخلات الدوائية التي تسبب مضاعفات للحاج بجميع اللغات، وتقديم خدمات ذات جودة عالية.

ويذكر أن ” الصحة ” نفذت 16 دورة تدريبية للأطباء والصيادلة والصيدلانيات لموسم حج هذا العام، حيث بلغ عدد المتدربين و المتدربات أكثر من 1000 طبيب و طبيبة و صيدلي وصيدلانية من الكوادر صحية.