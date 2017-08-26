توأم يضحكون تبارك الخلاق فيما خلق - صحيفة صدى الالكترونية

السبت 26
أغسطس
يممممممهه فدووة بسم الله عليهم
لكن حسبي الله افجعوهم وش ذا اللعب اللي تبكي ودي وهي عندددي ذحين😭
هههههههههههههههه
,, مملوحات واجد ,,
هذا اسمه ترويع..وليس ضحك ….
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loloa.[ عدد التعليقات: 5336 ] نشر منذ 2 ساعتين
يممممممهه فدووة بسم الله عليهم
لكن حسبي الله افجعوهم وش ذا اللعب اللي تبكي ودي وهي عندددي ذحين😭
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32895 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههه
,, مملوحات واجد ,,
درة البسامي[ عدد التعليقات: 361 ] نشر منذ 8 دقائق
هذا اسمه ترويع..وليس ضحك ….