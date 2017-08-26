 توأم يضحكون تبارك الخلاق فيما خلق - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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توأم يضحكون تبارك الخلاق فيما خلق




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5336 ] نشر منذ 2 ساعتين

يممممممهه فدووة بسم الله عليهم
لكن حسبي الله افجعوهم وش ذا اللعب اللي تبكي ودي وهي عندددي ذحين😭

[ عدد التعليقات: 32895 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههههه

,, مملوحات واجد ,,

[ عدد التعليقات: 361 ] نشر منذ 8 دقائق

هذا اسمه ترويع..وليس ضحك ….

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