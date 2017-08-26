اسامة المولد: سأساعد الفريق - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

ذكر أسامة المولد مدير الكرة بنادي الاتحاد إنه يسعى جاهداً لإفادة لاعبي الفريق بخبراته، وبالأخص عناصر الخط الخلفي الذي كان هو أحد نجومه سابقاً مع ” العميد “.

وتحدث المولد في تصريحات تليفزيونية قائلاً :” قبلت بالمنصب للوقوف مع الإدارة والفريق , سأساعد مدافعين الفريق وسأعطيهم خبرتي “.

يذكر أن فريق الاتحاد يخوض حالياً معسكراً إعدادياً بدولة الإمارات، استعداداً لاستئناف منافسات دوري جميل، والمتوقفة حالياً بسبب انشغال المنتخب السعودي بالمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.