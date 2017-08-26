بالفيديو.. " هق ومق وطبلة ورق " وصلة غنائية مع الشاذلي - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أدى أبطال فيلم ” سمكة وصنارة ” ، رحمة حسن، وأمير صلاح، وصلة غنائية من أغنية ” هق ومق وطبله ورق ” ، خلال لقاء خاص في برنامج ” معكم منى الشاذلي.

وقال صلاح خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة ” سي بيس ي ” ، إن روح العمل واحدة بين فريق العمل في العمل، مشيرا إلى أن هناك تفاهم كبير أثناء العمل بين الفنانين.

سمكة وصنارة تدور أحداثه في جو من المغامرة والكوميديا حول محمد حمص ومصطفي بنداري، وهما نصابان يقومان بعمليات نصب صغيرة علي الناس في الشوارع حتى تأتي في طريقهم عملية نصب كبيرة ويتواصل معها احداث الفيلم.