المفتي وأعضاء اللجنة الدائمة يُباشرون عملهم غدًا - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

يباشر المفتي العام للمملكة ،رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء ،عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وأعضاء اللجنة الدائمة للفتوى، عملهم غدا الأحد، بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمكة المكرمة للمشاركة في أعمال موسم حج هذا العام ؛ حيث يستقبل سماحته وأعضاء اللجنة المستفتين من الحجاج للإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم بما يتعلق بأمور نسكهم.

كانت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء قد أنهت استعداداتها لموسم الحج؛ ذلك بتوجيهات من مفتي عام المملكة وبمتابعة المستشار والمشرف العام على مكتبة ،فهد بن عبدالعزيز العواد.