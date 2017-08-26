بالصور.. رغم الحرب " أبناء أغنياء العراق " يتباهون بحياتهم الفخمة - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. رغم الحرب ” أبناء أغنياء العراق ” يتباهون بحياتهم الفخمة
رغم أن الحرب تبعد عنهم 100 كيلو متر فقط ، إلا أن أبناء أغنياء العراق يعيشون في بذخ وترف بمدينة أربيل التي على بعد ساعة بالسيارة من مدينة الموصل المحاصرة، والتي تم تحريرها من سيطرة الدولة الإسلامية مؤخرا.
وفي الوقت الذي تبذل فيه القوات العراقية أقصى جهدها للتخلص من تنظيم داعش الإرهابي، ظهر جانب آخر لأسلوب الحياة الفخم في أربيل عبر الإنترنت، حيث شارك أبناء الأثرياء صورا لحياتهم المترفة.
حيث تم تداول مجموعة من الصور عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، تظهر الفتيات يتناولن طعامهن في مطاعم فخمة، ويستعرضن سياراتهن وملابسهن الثمينة، فيما شارك صورا من أول نادي لأزياء الرجال في العراق، الذي سيطر عليه اللحى الجذابة والملابس والإكسسوارات الأنيقة.
يشار إلى أن أربيل من أقدم المدن في العالم، وتعد جزءا من التراث العالمي بقرار من منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32874 ] نشر منذ 38 دقيقة
الله يكون باالعون ,,
X[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 29 دقيقة
عادي كل مجتمع فيه اغنياء وفيه فقراء وين المشكلة ؟
درة البسامي[ عدد التعليقات: 351 ] نشر منذ 19 دقيقة
ومن متى والأغنياء يشعرون بالحرب ؟!!
ضحايا الحروب وويلاتها هم البسطاء …الذين لا حول لهم ولا قوة ….
بل ولا ناقة لهم ولا جمل فيما حصل….
درة البسامي[ عدد التعليقات: 351 ] نشر منذ 11 دقيقة
بل واعتقد ان هذه الصور تم التقاطها خارج البلاد ….
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2961 ] نشر منذ 6 دقائق
يا زِقن الشنطه.🎒. إللي شايله شنطه.👜. تاخذ قلب الفتى ولا يدر وين يحَطه .😍.
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وام الفستان الأزرق تخَللي قلب العاشق يتوه بين الشِجَر في البستان .🌳🌲🌲🌳 .
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14114 ] نشر منذ 5 دقائق
الغني الله سبحانه 😍