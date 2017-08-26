بالصور.. رغم الحرب " أبناء أغنياء العراق " يتباهون بحياتهم الفخمة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

رغم أن الحرب تبعد عنهم 100 كيلو متر فقط ، إلا أن أبناء أغنياء العراق يعيشون في بذخ وترف بمدينة أربيل التي على بعد ساعة بالسيارة من مدينة الموصل المحاصرة، والتي تم تحريرها من سيطرة الدولة الإسلامية مؤخرا.

وفي الوقت الذي تبذل فيه القوات العراقية أقصى جهدها للتخلص من تنظيم داعش الإرهابي، ظهر جانب آخر لأسلوب الحياة الفخم في أربيل عبر الإنترنت، حيث شارك أبناء الأثرياء صورا لحياتهم المترفة.

حيث تم تداول مجموعة من الصور عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، تظهر الفتيات يتناولن طعامهن في مطاعم فخمة، ويستعرضن سياراتهن وملابسهن الثمينة، فيما شارك صورا من أول نادي لأزياء الرجال في العراق، الذي سيطر عليه اللحى الجذابة والملابس والإكسسوارات الأنيقة.

يشار إلى أن أربيل من أقدم المدن في العالم، وتعد جزءا من التراث العالمي بقرار من منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة.

