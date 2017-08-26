بالصور.. جوالة جامعة الباحة يقدمون خدماتهم لحجاج بيت الله الحرام - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

تشارك جامعة الباحة بـ 50 جوالاً من طلابها في موسم حج هذا العام للمساهمة في تقديم العديد من الخدمات التطوعية بهدف خدمة حجاج بيت الله العتيق، وذلك جنباً إلى جنب مع جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية الأخرى.

وأعرب مدير جامعة الباحة الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك عن فخره قائلاً ” أنا فخور جدّاً بمشاركة طلاب جوالة جامعة الباحة التطوعية في خدمة ضيوف الرحمن “.

وأضاف إنّ أمثال هذا المشاركات النّاجعة التي يقوم بها طلاب جوالة جامعة الباحة تروم إلى تعزز الجوانب التربوية في سلوك الطلاب، وترنو إلى غرس ثقافة العمل التطوعي، والسعي نحو خدمة الآخرين انطلاقا من رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع.

وأشار إلى أنّ جامعة الباحة حريصة كلّ الحرص على مشاركة طلاب جولة الجامعة في خدمة الحجاج وقاصدي بيت الله الحرام من خلال تقديم الخدمات والمساعدات لهم، إضافة إلى مساندة جميع قطاعات الدولة؛ وذلك انطلاقاً من حرص حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على تقديم كافة إمكانياتها، وطاقاتها البشرية والمادية لخدمة الحجاج وسعها الحثيث لراحة وأمن قاصدي البيت الله الحرام.

ولفت كوشك: إن ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يعد أنموذجا فريدا وغير مسبوق، وامتدادا لما قدمته المملكة وتقدمه على مدار تاريخها لخدمة الحجاج وقاصدي بيت الله الحرام.

ومن جانبه أوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور حزام الغامدي أنّ طلاب جوالة جامعة الباحة تمّ توزيعهم على ثلاث فرق كشفية بواقع فرقتين كشفيتين بمعسكر عرفة، إضافة إلى فرقة كشفية بمعسكر منى، مشيراً إلى أنّ مشاركة طلاب جوالة الجامعة تأتي في سياق حرص الجامعة على تقديم الخدمات لضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام ولمساندة جميع قطاعات الدولة جنبًا إلى جنب مع بقية الدوائر والمؤسسات الحكومية الأخرى.