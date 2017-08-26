بالصور.. لأول مرة " لكزس NX وCT " في فرانكفورت - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

يبدو أن لكزس ستكون من المشاركين في معرض فرانكفورت لهذا العام وستقدم سيارتين جديدتين في المعرض الألماني وأولهما NX التي قدمت في معرض شانغهاي في بداية العام وستظهر السيارة في أوروبا لأول مرة بوجهها الجديد وتعليقها المطور الذي يحسن القيادة والراحة وتحت تصميمها المألوف فستبقى السيارة كما في الموديل الحالي .

وتأتي نسخة 200t بالمحرك السابق 2 لتر بشاحن توربيني بينما نسخة 300h ستأتي بمحرك 2.5 لتر رباعي الاسطوانات مع محركين كهربائيين. كما ستعرض لكزس كذلك نسخة CT 200h المحسنة في فرانكفورت والتي طورت منذ شهرين ولكن بتغييرات محدودة رغم حديث الشركة عن تطور التصميم ليصبح أكثر رياضية مع مقصورة محسنة وتجهيزات جديدة.

كما ستنضم للسيارتين لكزس LS الصالون الجديدة كلياً في المعرض بجانب موديل LC الكوبيه الفاخر.