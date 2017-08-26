بالفيديو.. إحالة قائدي سيارتين دهسا " طفل طريف " للنيابة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. إحالة قائدي سيارتين دهسا ” طفل طريف ” للنيابة
قال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد الدكتور عويد مهدي، إن شعبة مرور محافظة طريف تمكنت من التوصل لمعلومات كافية عن مركبتين الأولى من نوع هونداي بيضاء اللون والثانية هونداي اللون رصاصي تتابعتا في دهس طفل في إحدى الشوارع خلف حديقة عامة في المحافظة نتج عن ذلك وفاة الطفل.
ومن خلال التعاون بين شرطة المحافظة تمكنت شعبة المرور من حصر ومتابعة جميع السيارات التي تحمل نفس المواصفات، وتم ضبط السيارة الأولى التي تسببت في دهس الطفل في المرة الاولى والتي كان يقودها حدث حيث تم التحفظ عليه رفق ولي أمره.
وأكد الناطق الإعلامي أن قائد المركبة الثانية حضر وسلم نفسه إلى الشرطة، وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية والاستدلالية تم إحالة القضية إلى النيابة العامة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32886 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
حمودي[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 55 دقيقة
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون البقاء لله
الي يسوق حدث الله المستعان وين دور رجال المرور
رغد عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 10 دقائق
حسبي الله ونعمي الوكيل
هاجر الفهد[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 9 دقائق
الله المستعان
خلود العنزي[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 7 دقائق
لابد من التحقيق العاجل
وانا لله وانا اليه راجعون
فاطمة الزهراء[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 5 دقائق
لا حول ولا قوة إلا بالله