بالفيديو.. إحالة قائدي سيارتين دهسا " طفل طريف " للنيابة - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

قال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد الدكتور عويد مهدي، إن شعبة مرور محافظة طريف تمكنت من التوصل لمعلومات كافية عن مركبتين الأولى من نوع هونداي بيضاء اللون والثانية هونداي اللون رصاصي تتابعتا في دهس طفل في إحدى الشوارع خلف حديقة عامة في المحافظة نتج عن ذلك وفاة الطفل.

ومن خلال التعاون بين شرطة المحافظة تمكنت شعبة المرور من حصر ومتابعة جميع السيارات التي تحمل نفس المواصفات، وتم ضبط السيارة الأولى التي تسببت في دهس الطفل في المرة الاولى والتي كان يقودها حدث حيث تم التحفظ عليه رفق ولي أمره.

وأكد الناطق الإعلامي أن قائد المركبة الثانية حضر وسلم نفسه إلى الشرطة، وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية والاستدلالية تم إحالة القضية إلى النيابة العامة.

