ياسمين صبري ترد على منتقدي صورها بالمايوه - صحيفة صدى الالكترونية

ياسمين صبري ترد على منتقدي صورها بالمايوه
عبرت الممثل ياسمين صبري عن استياءها من تداول صور لسيدة ترتدي مايوه على أحد الشواطئ ، ونسب هذه الصور لها مع توجيه التوبيخ والاساءه لها .
حيث قالت ياسمين ، انها لا علاقة لها بالصور وانها ليست المتواجدة في هذه الصور ولا تدري لماذا تم نسبها إليها.
وأشارت ياسمين خلال تصريحات اعلامية ، الى انها لم تتواجد في مصر خلال الأيام الماضية ولكنها عادت مؤخرا للبدء في التحضيرات لمشروعاتها الفنية الجديد حيث تستعد لفيلمها ” شمس وقمر ” مع محمد عادل إمام والذي يسجل تعاونهما الثاني على التوالي بعد النجاح الكبير الذي حققاه سوياً في ” جحيم في الهن ” الذي وصلت إيراداته لـ 35 مليون جنيه.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2038 ] نشر منذ 7 أيام
يعني وحده شبهك
محمداالعتيبي[ عدد التعليقات: 259 ] نشر منذ 7 أيام
البت مظلومه ياقدعان
مش هيه.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12667 ] نشر منذ 22 دقيقة
ما فيه مشكله صورك او مو صورك على راحتك
alfahd42[ عدد التعليقات: 11379 ] نشر منذ 17 دقيقة
ههههه