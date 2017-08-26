 ياسمين صبري ترد على منتقدي صورها بالمايوه - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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ياسمين صبري ترد على منتقدي صورها بالمايوه

ياسمين صبري ترد على منتقدي صورها بالمايوه
أماني الغامدي(صدى):

عبرت الممثل ياسمين صبري عن استياءها من تداول صور لسيدة ترتدي مايوه على أحد الشواطئ ، ونسب هذه الصور لها مع توجيه التوبيخ والاساءه لها .

حيث قالت ياسمين ، انها لا علاقة لها بالصور وانها ليست المتواجدة في هذه الصور ولا تدري لماذا تم نسبها إليها.

وأشارت ياسمين خلال تصريحات اعلامية ، الى انها لم تتواجد في مصر خلال الأيام الماضية ولكنها عادت مؤخرا للبدء في التحضيرات لمشروعاتها الفنية الجديد حيث تستعد لفيلمها ” شمس وقمر ” مع محمد عادل إمام والذي يسجل تعاونهما الثاني على التوالي بعد النجاح الكبير الذي حققاه سوياً في ” جحيم في الهن ” الذي وصلت إيراداته لـ 35 مليون جنيه.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2038 ] نشر منذ 7 أيام

يعني وحده شبهك

[ عدد التعليقات: 259 ] نشر منذ 7 أيام

البت مظلومه ياقدعان
مش هيه.

[ عدد التعليقات: 12667 ] نشر منذ 22 دقيقة

ما فيه مشكله صورك او مو صورك على راحتك

[ عدد التعليقات: 11379 ] نشر منذ 17 دقيقة

ههههه

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