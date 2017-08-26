ياسمين صبري ترد على منتقدي صورها بالمايوه - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

عبرت الممثل ياسمين صبري عن استياءها من تداول صور لسيدة ترتدي مايوه على أحد الشواطئ ، ونسب هذه الصور لها مع توجيه التوبيخ والاساءه لها .

حيث قالت ياسمين ، انها لا علاقة لها بالصور وانها ليست المتواجدة في هذه الصور ولا تدري لماذا تم نسبها إليها.

وأشارت ياسمين خلال تصريحات اعلامية ، الى انها لم تتواجد في مصر خلال الأيام الماضية ولكنها عادت مؤخرا للبدء في التحضيرات لمشروعاتها الفنية الجديد حيث تستعد لفيلمها ” شمس وقمر ” مع محمد عادل إمام والذي يسجل تعاونهما الثاني على التوالي بعد النجاح الكبير الذي حققاه سوياً في ” جحيم في الهن ” الذي وصلت إيراداته لـ 35 مليون جنيه.