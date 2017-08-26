طرق هامة لإصلاح بعض أعطال المنزل - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

من المعروف أنه هناك الكثير من الأعطال التى تواجه المرأة يوميا داخل منزلها، والتى تضطر فيها إلى الاتصال بفني الصيانة لتصليحها، إلا أن هناك بعض الأعطال التى يمكن أن تصلحيها بنفسك.

وبعض الأعطال التى يمكن إصلاحها بنفسك فى المنزل تتمثل في:

1- صرف مياه الغسالة الأوتوماتيك تعانى بعض السيدات من مشكلة فى عصر الملابس، أو عدم صرف الغسالة للمياه، فيمكن القيام بفك فلتر الشوائب الموجود فى الجانب السفلى الأمامى من الغسالة، وتفريغه، وإعادة تركيبه، وتشغيل الغسالة، للتأكد من صرفها للمياه. وإن استمرت فى عدم صرفها للمياه يمكنك الاتصال بفنى التصليح.

2-إصلاح كاوتش الثلاجة فتح الثلاجة وغلقها أكثر من مرة يؤدى إلي عدم إحكام غلق باب الثلاجة جيدًا، وفى أحيان أخرى تجد بعض السيدات صعوبة في فتحه، ويمكن في هذه الحالة من تنظيف كاوتش الغسالة من خلال قطعة مبللة بالماء والخل، ثم مسحه بقطعة قماش مبللة بماء ساخن.

3- تغيير ” فيشة ” الأجهزة المنزلية نقوم بفك الفيشة عن طريق فك المسامير الخاصة بها، وفصلها عن السلك، ثم نقص قطعة صغيرة من الكاوتش التى تغلف طرفى السلك المعدنى، ثم نقوم بفصل الهيكل الخارجى للفيشة الجديدة عن هيكلها الداخلى، ونقوم بإدخال الهيكل الخارجى إلى السلك وتركيب طرفى السلك المعدنى بالهيكل الداخلى للفيشة الجديدة عن طريق فك المسامير، وإعادة تثبيتها مرة أخرى بعد إدخال طرفى السلك بالكامل حتى لا تتسبب فى مشاكل كهربائية، ثم إعادة تركيب الهيكل الخارجى.

وأضافت إحدى ربات المنازل ، أن ” انسداد ” حوض المطبخ من الأشياء التى لاتحتاج في كثير من الأحوال إلى ” سباك ” ، يمكن استخدام سلك معدنى طويل سميك وإدخاله بفوهة الصرف الموجود أسفل الحوض وتحريكها، حتى يتم تحريك الدهون الملتصقة بجدار أمبوب الصرف، وصرفها.

وأكدت أن استخدام بيكربونات الصوديوم وملح الطعام بالإضافة إلى الماء الساخن، من المواد التى تسهم فى إذابة الدهون وبالتالى يمكن استخدامها بشكل دورى كصيانة لحوض المطبخ.