طرق هامة لإصلاح بعض أعطال المنزل - صحيفة صدى الالكترونية

طرق هامة لإصلاح بعض أعطال المنزل
من المعروف أنه هناك الكثير من الأعطال التى تواجه المرأة يوميا داخل منزلها، والتى تضطر فيها إلى الاتصال بفني الصيانة لتصليحها، إلا أن هناك بعض الأعطال التى يمكن أن تصلحيها بنفسك.
وبعض الأعطال التى يمكن إصلاحها بنفسك فى المنزل تتمثل في:
1- صرف مياه الغسالة الأوتوماتيك تعانى بعض السيدات من مشكلة فى عصر الملابس، أو عدم صرف الغسالة للمياه، فيمكن القيام بفك فلتر الشوائب الموجود فى الجانب السفلى الأمامى من الغسالة، وتفريغه، وإعادة تركيبه، وتشغيل الغسالة، للتأكد من صرفها للمياه. وإن استمرت فى عدم صرفها للمياه يمكنك الاتصال بفنى التصليح.
2-إصلاح كاوتش الثلاجة فتح الثلاجة وغلقها أكثر من مرة يؤدى إلي عدم إحكام غلق باب الثلاجة جيدًا، وفى أحيان أخرى تجد بعض السيدات صعوبة في فتحه، ويمكن في هذه الحالة من تنظيف كاوتش الغسالة من خلال قطعة مبللة بالماء والخل، ثم مسحه بقطعة قماش مبللة بماء ساخن.
3- تغيير ” فيشة ” الأجهزة المنزلية نقوم بفك الفيشة عن طريق فك المسامير الخاصة بها، وفصلها عن السلك، ثم نقص قطعة صغيرة من الكاوتش التى تغلف طرفى السلك المعدنى، ثم نقوم بفصل الهيكل الخارجى للفيشة الجديدة عن هيكلها الداخلى، ونقوم بإدخال الهيكل الخارجى إلى السلك وتركيب طرفى السلك المعدنى بالهيكل الداخلى للفيشة الجديدة عن طريق فك المسامير، وإعادة تثبيتها مرة أخرى بعد إدخال طرفى السلك بالكامل حتى لا تتسبب فى مشاكل كهربائية، ثم إعادة تركيب الهيكل الخارجى.
وأضافت إحدى ربات المنازل ، أن ” انسداد ” حوض المطبخ من الأشياء التى لاتحتاج في كثير من الأحوال إلى ” سباك ” ، يمكن استخدام سلك معدنى طويل سميك وإدخاله بفوهة الصرف الموجود أسفل الحوض وتحريكها، حتى يتم تحريك الدهون الملتصقة بجدار أمبوب الصرف، وصرفها.
وأكدت أن استخدام بيكربونات الصوديوم وملح الطعام بالإضافة إلى الماء الساخن، من المواد التى تسهم فى إذابة الدهون وبالتالى يمكن استخدامها بشكل دورى كصيانة لحوض المطبخ.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3939 ] نشر منذ 8 ساعات
معلومات قميله وان كان بعضها معروف😂😊
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2981 ] نشر منذ 8 ساعات
.. إختي جنوبيه ..
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أجَل معلومات قميله هاه .؟ أشوف قَلَبتي مصريه .؟
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.😊😊😊😊.
درة البسامي[ عدد التعليقات: 364 ] نشر منذ 8 ساعات
نعمل أكثر منها … باستثناء رقم 3 ( سأحاول تجربتها)
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17013 ] نشر منذ 8 ساعات
ههههههههههه تعدينا هذي المرحله
loloa.[ عدد التعليقات: 5336 ] نشر منذ 8 ساعات
الا الكهرباء وتوابعها
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3939 ] نشر منذ 8 ساعات
ههههه😊
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1239 ] نشر منذ 8 ساعات
بعض الاشياء تجربتها خطيره وخصوصا مايتعلق بالكهرباء -اما ان يتعلم الشخص وبعدها يعمل او يترك التجربه-
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17013 ] نشر منذ 8 ساعات
هههههههههههههههههههههههه ليش يالولو. استكشفي والله فن بعينه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3939 ] نشر منذ 7 ساعات
استكشفو بحذر وانتبهو يرفسكم الكهرباءهههههه😂😊
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14121 ] نشر منذ 7 ساعات
لا عاد آلا الكهرب تستهبلون 😅😫
loloa.[ عدد التعليقات: 5336 ] نشر منذ 7 ساعات
قادره باذن الله على كل شيء الا الكهرباء ذي ممكن اغير الافياش ذي الخارجيه اللي تسبقها الاسلاك وهي بعيد عن الكهرباء ولا غيرت مره احس اني اقوى وحده 🙇♀️
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1239 ] نشر منذ 7 ساعات
هههههههه يرفسكم هههههه لو قالتها الفارسه مقبوله
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17013 ] نشر منذ 7 ساعات
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه جربي مو هو اكبر
loloa.[ عدد التعليقات: 5336 ] نشر منذ 7 ساعات
اجرب اجل بس قبلها لزوم نتشهد هذا ان قوينا وقربنا منها
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3939 ] نشر منذ 7 ساعات
ههههه❤الله يحفظناوياكي جميع😊
loloa.[ عدد التعليقات: 5336 ] نشر منذ 7 ساعات
آمين عزيزتي ❤
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17013 ] نشر منذ 7 ساعات
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه ليش الخوف الموت مره والحياو مره ولا احد بيموت وباقي له شي في الدنيا
همس ~[ عدد التعليقات: 464 ] نشر منذ 7 ساعات
ي ساتر وش ذا المواضيع كلهاا ضد المراه ~
كل يوم يجب عليك ويجب وافعلي ولا تفعلين واحذري وانتبهي ~
وهذي اخرتها تبونها بعد تسير كهربائي وسباك ~
على كذا الرجال مَ عاد لهم اي فايده تذكر بالبيت ~
loloa.[ عدد التعليقات: 5336 ] نشر منذ 6 ساعات
كلامك سليم ١٠٠% لكن ان ما متنا واحنا جاهلين بامور الكهرباء تشوهنا ولا جتنا هزات خلتنا نحرم نمر من جنبها الله يزيدك قوووه وفن فيها المحرومه انا الفن عندي حدوده المطبخ والرسم واشياء خفيفه لطيفه😣
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3939 ] نشر منذ 6 ساعات
هههههه😂😢يبون يخلصون منا باالكهرباء😂😊
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2981 ] نشر منذ 6 ساعات
صَح إلسانك إختي . . الموت مَره والحياه مَره ولا احدٍ بيموت وباقي له شي في الدنيا . .
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كلام موزون باالذهب بارك الله فيك .👍🏽.
نهار السلام[ عدد التعليقات: 555 ] نشر منذ 6 ساعات
شيئان ان اتقنتهما المراءة
ملكت ( عقل ) و ( قلب ) اهلها او زوجها
خصلة و مهاره
خصلة الرزانه . . . ومهارة الطبخ !
تخيل بالله يااخوي راعي الددسن اجوديه رزه بدون ميك اب وبثوب خليجي ساتر رائع
وشعر اسود طويل لاتسريحه ولاصبغه ، وريحة العوده اللي تنشع القلب
وتحط لك غداك من طبخها كبسة الحاشي وشي من المرقوق . . ها تحبها لو لا . . سالتك لاني اخبرك فنان
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17013 ] نشر منذ 6 ساعات
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه لالا ياجنوبيه ما يخلصون منا
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17013 ] نشر منذ 6 ساعات
يالولو كل ما في الحياة تقدري تتفنين فيه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17013 ] نشر منذ 6 ساعات
اخوي نهار ايش قصدك ب الخصله
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3939 ] نشر منذ 6 ساعات
ههههه❤
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2981 ] نشر منذ 6 ساعات
.. ياخوي نهار السلام ..
. لأ لأ .
لأ ما أحِبها . لأنَ المحبه قليله علاها إلا أحطها فوق راسي وأتمشى معاها .💕❤️️.
نهار السلام[ عدد التعليقات: 555 ] نشر منذ 6 ساعات
من جدك يالمتفائله ماتعرفين معنى خصله ؟
ماسمعتينا وحنا نقلك دوم انك جمعتي الخصال الحميده وابتعدتي عن الخصال الذميمه !
الخصله هي الصفه من صفات الاخلاق عادة الحميده منها
loloa.[ عدد التعليقات: 5336 ] نشر منذ 6 ساعات
حقيقة الرزانة ومهارة الطبخ اهم الاشياء بالانثى وفلب الاهل هو الدافع الاول لكل بنت .
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2981 ] نشر منذ 6 ساعات
يختي.. لست محرومه.. إسمحيلي أبجاوب عن اخوي نهار السلام ..
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هولايعني . الخَصلَه . بل يعني . ألخِصلَه .
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وسامحني ياخوي نهار السلام جاوبت عنك وإن شاء الله جوابي يكون صحيح .
نهار السلام[ عدد التعليقات: 555 ] نشر منذ 6 ساعات
ياغالي ياراعي الددسن
النساء اول مايعرفن عطورات باريسيه ومادري وشو
يحطن المبخره بالارض وبهاعود طيب وياقفن عليها من داخل ثيابهن قبل لاتستقبل زوجها ويشوفها
ثمن تخليه كما السكران عند حد الثماله . . ماغير يحبحب ويقلها سمي سمي يابعد حيي
ماهو مثل هالحين لاجاء المحروس تساله المقروده احط لك عشاء سوفليه ولاتبات خيف ياتوتو . .
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2981 ] نشر منذ 5 ساعات
.. ياخوي نهار السلام ..
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الله يعِزك ويعَز غاليك . صِدَقت والله في كل كلمه قِلتها عسى ربي يرحم والديك .
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أجَل لاجاء المحروس تساله المقروده احط لك عشاء سوفليه ولاتبات خيف ياتوتو . 😂😅.
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ألمشكله ماهي في السوفليه . ألمشكله إنها تسميه تـو تـو. تِقِل إسم كلب وإنت بكرامه والسامعين .😁.
loloa.[ عدد التعليقات: 5336 ] نشر منذ 5 ساعات
مع احترامي لشخصكم الكريم
لو الحرمه لقت زوجها قابل للتغير وسهل لها الاحقية من عشاء صحي تحوله للسوفلية او ما شابه لكن لو كان شخصيته صارمه في امور واحبه عليها تسويها له ويلاقيها منها بدون مايطلبها رغم لطفه ومراعاته لها ولحقوقها ما بتقدر تقوله نام خفيف او خذ لك سوفلية
وعن الدلع ذا مامنه خلاف ويقتبس من الاسم وما اظن فيه رجل يكرهه ان تدلعه زوجته
درة البسامي[ عدد التعليقات: 364 ] نشر منذ 5 ساعات
اعتقد أن خصلة الرزانة إن وجدت في المرأة …ففي الغالب ستجد معها أغلب الخصال والمهارات الأخرى الجميلة …
لأن هذه الخصلة ستقودها إلى التفكير بطريقة صحيحة وعقلانية إلى ماهو مهم وما هو أهم من الأمور الحياتية الأخرى…
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 8957 ] نشر منذ 5 ساعات
بعض الأسماء عندما نراها يخفق لها القلب فجأة دون أي مقدمات..
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 8957 ] نشر منذ 5 ساعات
آه ي السوفليه،، من يدها لو أفطر سوفليه واتغدى بسبوسه يكفيني دامها حولي ومسعدتني ولا نظرت لها سرتني،،
نهار السلام[ عدد التعليقات: 555 ] نشر منذ 5 ساعات
احسنتي يالدره
فالرزينه على الاغلب خلوقه ، متدينه ، تحترم العادات والتقاليد ، ذربه سنعه
ومن ذلك ستتعلم الطبخ ان لم تتقنه . وستحاول الصعود بمسار حياتها قريبا من السمو
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 8957 ] نشر منذ 5 ساعات
الحياة الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة،،
وجمال صلاحها أساسه رزانتها وهدوئها
شعور جميل جداً بالحياة الزوجية،،
اذا صحيت الصبح ولقيت وجه بشوش مبتسم مشع بياض وشفايف وردية وفم ريحته فراولة،، من اللحظة اعتبر يومك سعاااادة..
فديت جنس الحواء ي اللي الدنيا من غيرهم مالها ذوق وبالاخص من ملكت القلبُ والروح
نهار السلام[ عدد التعليقات: 555 ] نشر منذ 5 ساعات
استميحك العذر يالولوه . .
انا وراعي الددسن نتبادل ونخلط الحكي المعقول مع شئ من التطنز الساخر ولانعني به احد
بنات هاليومين هم فيهن الخير والبركه
لكن حنا مشكلتنا ماتمرسنا الحضاره مثلكن زود وحتى الديره اللي حنابها ليست كالمدن الكبيره
السوفليه . . انا للامانه مااعرفه واسمع انه حلى عندي الحنيني مع الدله تخليني طايرن بالسما ولابه مثلي
الدلع . . ايضا لكل وجهة نظر وعندنا ف ذا المره ماتدلع الزوج في اسمه ولكن بما بعد الاسم
مثل . . سم يابوفلان . . هلابك . . فديتك . . لبيه ، وغيرها
loloa.[ عدد التعليقات: 5336 ] نشر منذ 3 ساعات
مسموح ولا اخالف ارائكم ابدا والعذر لك اني شاركتم الرائي
بدويه وبنت المدينة لكن مازلنا متمسكين باللي تربينا عليه من اجدادنا كل انثى تتعامل مع رجلها باللي تلاقيه عليه اذا كان رافض التغيير فيها مع حياتنا الجديده اللي يتعايشها الكل
وكل شخص يختلف عن الثاني كان متحضر او لا فيه رجال من البداية وهم من يسعون للتحضر في الحياة والانسياق للسوفلية وغيره
اما عن الكلمات بين الزوجين لا يختصرها ماذكرت انت موسوعه بينهم بما تحب انفسهم
احتزامي لشخصك الكريم.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17013 ] نشر منذ 10 دقائق
اخواني الاعزاء انا شدني تكرار الكلمه خصله ومهاره
خصله ورزانه ومهارة طبخ
فقلت يمكن لك معنى ثاني. من تكرارها وانا اذى فيه شي ما فهمته احب. اسئل الشخص. نفسه المثل يقول خذ الخبر من قايله. ولا تاخذه. من ناقله واحيانا الواحد يقول كلمه وهو يعني بها شي وغيره وغيره يعني بها شي ثاني. هذا كل ما في الامر
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17013 ] نشر منذ 9 دقائق
اختي لولو. من اي ديره