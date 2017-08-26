20 ألف وظيفة براتب يبدأ بـ 8 آلاف يوفرها الاستثمار الأجنبي في عامين - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

توقع رئيس اللجنة الوطنية للتعليم العالمي والدولي بمجلس الغرف السعودية الدكتور ” منصور الخنيزان ” ، أن يوفر السماح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للشركات في التعليم، نحو 20 ألف فرصة وظيفية إدارية وتعليمية خلال عامين، برواتب تبدأ بـ8 آلاف ريال أساسي.

وقال ” الخنيزان ” أن تلك الاستثمارات ستنقل القطاع التعليمي نقلة نوعية إلى مصاف الدول العالمية، وتخلق تنافسية في القطاع تسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية.

ويذكر أن حكومة المملكة أقرت قواعد عمل اللجان الإشرافية للبدء في تخصيص 10 قطاعات حكومية، من بينها قطاعي الصحة والتعليم.