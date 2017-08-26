74 طائرة خاصة يملكها سعوديون داخل المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن وجود 74 طائرة خاصة بمختلف الأحجام والأنواع مملوكة لسعوديين مسجلة بالسجل الوطني السعودي.

وأشارت الهيئة إلى ارتفاع عدد رحلات الطيران الخاص بمطارات المملكة إلى 65228 رحلة عام 2016 بمعدل زيادة 14% مقارنةً بـ 57314 رحلة عام 2015 كما أن عدد المسافرين بالطيران الخاص في المملكة بلغ 977500 مسافر خلال العام 2016 مقارنةً بـ959 ألف مسافر في العام 2015.

يذكر أن تقريراً دولياً نُشر قبل نحو ثلاث سنوات، أورد أن 700 طائرة خاصة مملوكة لسعوديين ومسجلة بالخارج، بالإضافة إلى 150 طائرة خاصة مسجلة داخل المملكة مملوكة لأفراد ومؤسسات وشركات.