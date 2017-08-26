جماهير النصراويين يطالبون بضم " جيبور " - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قال صالح المطلق عضو اللجنة الفنية بنادي النصر أن الجمهور راضي تماماً عن ريكاردو جوميز, المدير الفني للفريق الأولوكان لي تواصل كبير معهم الفترة الماضية وكانوا راضين جداً للمدرب .

وأضاف المطلق أن لياقة اللاعبين تسير بشكل جيد , انا كمسؤول فني ما اراه يختلف عن ما يراه المتابع العادي، الفريق الى هذه اللحظة لم يكتمل تماماً بحيث يكون جميع اللاعبين موجودين في التشكيلة”.

وأشار إلى أنه متفائل بتحسن وضعية الفريق في المسابقات المحلية والمنافسة على كل الألقاب هذا الموسم.

وعن التعاقدات قال:” اللغة و التجربة دعمت موقف النصر في ضم حسام غالي، وشكلت الأفضلية له للتعاقد مقارنة بأسماء كانت مطروحة أمام اللجنة الفنية، أما جيبور فقد فاوضناه ثم بحثنا عن أسماء آخرى، لكن عدنا وتعاقدنا معه بعدما طالبت الجماهير بالتعاقد معه”.