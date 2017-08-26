بالفيديو.. امرأة تتعرض لمفاجأة بعد وضع مولودها الغير شرعي - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. امرأة تتعرض لمفاجأة بعد وضع مولودها الغير شرعي
نشر رواد مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو على نطاق واسع لولادة أم لطفل غير شرعي وقد حقق مقطع الفيديو مليونا و800 ألف مشاهدة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” .
عرض الفيديو الأم مستلقية على ظهرها حيث بكت عقب الولادة ورؤية الطفل ومعه وثيقة فيها اسم الطفل كاملاً وهو طفل غير شرعي وانخرطت الأم في نوبة البكاء بحضور الأب يبدو راكع على قدميه وأعرب عن رغبته في الزواج منها وعندما لم تفهم الأم مغزاها رأت الأب راكعًا على قدمه طالبًا الزواج منها مما ضاعف فرحتها بمولودها الجديد.
Lad Proposes To Girlfriend After Their Child Is Born
She made it the happiest day of his life for two reasons…😀💍
Posted by LADbible on Thursday, August 24, 2017
كان زمان[ عدد التعليقات: 1265 ] نشر منذ 2 ساعتين
غير شرعي
وزواج
ومفاجأة .. وبكاء …. الزبدة وش يصير ..
العنااد[ عدد التعليقات: 387 ] نشر منذ 2 ساعتين
حياة بهايم والعياذ بالله
الحمدلله على نعمة الاسلام
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1239 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليس بعد الكفر ذنب- والزبده ياكان زمان رايح يتزوجها وانتهى الموضوع- للعلم عدم الخيانه والوفاء بالوعد وغير ذلك يحكمها لديهم الاخلاق وما يكتسبونه من صفات وتتمثل في الحب او الكره او الوفاء وغير ذلك-وبعض الاديان تنهى عن بعض الصفات لمن تشدد منهم والموضوع شائك صعب الخوض فيه-
جميل[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 2 ساعتين
الخائــــــــــــــــــــن الوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
درة البسامي[ عدد التعليقات: 349 ] نشر منذ 2 ساعتين
نعوذ بالله من حياتهم ….
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2956 ] نشر منذ 2 ساعتين
سَوَد الله وَجِها وعساها ماتفرح بزواج ولدها سودَة الوجه .😡.
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الحمدلله على نعمة الاسلام
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16996 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1892 ] نشر منذ 2 ساعتين
اهم شئ ختم رجول الطفل
على صدر ابوه😅
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14113 ] نشر منذ 1 ساعة
بهايم الحمد لله الذي عافانا !
كان زمان[ عدد التعليقات: 1265 ] نشر منذ 1 ساعة
والله يا سحاب أنك جبتي الزبدة ..
ليس بعد الكفر ذنب ……
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3931 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان ولا يبلانا
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32865 ] نشر منذ 60 دقيقة
ليس بعد الكفر ذنب ,, خيبكم الله ,,
درة البسامي[ عدد التعليقات: 349 ] نشر منذ 58 دقيقة
والله يا كان زمان أنك جبت العيد …
الأخ ,ااالسحاب؛ رجل وليس إمرأة …
loloa.[ عدد التعليقات: 5327 ] نشر منذ 52 دقيقة
كل اللي انكتب وصار بالفيديو بكفه وصوت النونو بكفه وشكله وهو نتفه 😍
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16996 ] نشر منذ 51 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2956 ] نشر منذ 50 دقيقة
صحيح يختي درة البسامي .
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الأخ ,ااالسحاب؛ رَجُل ونِعمَ ألرِجال .
بارك الله فيكِ ورَعاكِ لكل من يغلاكِ .
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1239 ] نشر منذ 48 دقيقة
هههههههه شكر يا إاسم ع مسمى—–ياكان زمان اضفت لي ياء التانيث وان كان شرف لي الا انني لااحمله-اضاف الله لك من الخير فوق ماتتصور ومن انتبه للياء –
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16996 ] نشر منذ 41 دقيقة
الغلط مردود ووارد
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1239 ] نشر منذ 40 دقيقة
شكرا ياراعي الددسن وكنت سابق اكتب تحت مسمى (رعد) الا انني وجدت احد الاخوه يكتب به مع اضافة هكذا(رعد***)وقرررت التغير الى السحاب وربما لان السحاب يسبق الرعد ربما-
loloa.[ عدد التعليقات: 5327 ] نشر منذ 37 دقيقة
كل اللي انكتب وصار بالفيديو بكفه وصوت النونو بكفه وشكله وهو 😍