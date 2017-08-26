بالفيديو.. امرأة تتعرض لمفاجأة بعد وضع مولودها الغير شرعي - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

نشر رواد مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو على نطاق واسع لولادة أم لطفل غير شرعي وقد حقق مقطع الفيديو مليونا و800 ألف مشاهدة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” .

عرض الفيديو الأم مستلقية على ظهرها حيث بكت عقب الولادة ورؤية الطفل ومعه وثيقة فيها اسم الطفل كاملاً وهو طفل غير شرعي وانخرطت الأم في نوبة البكاء بحضور الأب يبدو راكع على قدميه وأعرب عن رغبته في الزواج منها وعندما لم تفهم الأم مغزاها رأت الأب راكعًا على قدمه طالبًا الزواج منها مما ضاعف فرحتها بمولودها الجديد.