" الأمر بالمعروف " توظف التقنيات الحديثة في توعية الحجاج - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

تميزت مشاركة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في موسم حج هذا العام 1438هـ باستخدام التقنيات الحديثة في توعية الحجاج وتوجيههم، وذلك في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتشارك الهيئة في الحج لهذا العام بسيارة تحوي شاشة عرض led عالية الوضوح بمقاس ٤×٦ متر، تضم نظاماً صوتياً متكاملاً، إضافة إلى خدمة البث المباشر عن طريق كاميرا تعرض على الشاشة، وهي مجهزة كذلك لاستثمارها كمصلى متنقل يستوعب أكثر من ٢٠٠ مصلٍ، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها لتوزيع المواد التوعوية والتوجيهية كما أدخلت نظام ” مبرور ” وهو تطبيق إلكتروني يعمل على الأجهزة الذكية يحوي مواد توعية بخمس عشرة لغة ما بين مرئية ومسموعة ومقروءة.

وتقدم الرئاسة من خلال هذا التطبيق معلومات وافية عن الأماكن التي يقصدها الحجاج للزيارة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمشروع والممنوع من الزيارة مع تأصيل شرعي لأبرز ما يتعلق بهذه الأماكن.

ومن الوسائل التي استخدمتها الرئاسة في حج هذا العام الحافلة والعربات الكهربائية التوجيهية حيث وظفتها الرئاسة كمعرض توجيهي متنقل (حافلة) توزع المواد التوجيهية على الحجاج والزوار وتعرض أفلاماً توعوية عبر شاشتي عرض حديثة مقاس 2 في 3 متر مرتبطة بالحافلة، كما تحوي الحافلة ثمان نوافذ يتمكن من خلالها توزيع المواد التوجيهية بمختلف اللغات.

كما تضم الحافلة مقاعد لاستقبال الزوار تحوي شاشة عرض داخلية LED ، إلى جانب 5 عربات كهربائية تتسع الواحدة منها لـ 10 آلاف مادة توعوية، كما أنها تعمل بالكهرباء مما يجعلها صديقة للبيئة حيث لا ينبعث منها ما يؤذي الحاج.

كما توفر الرئاسة هذا العام خمس مصليات متنقلة، وتحوي هذه المصليات ما يحتاجه المصلي من مواضئ وسجاد للصلاة ومئذنة هيدروليكية لرفع الأذان.

وتستخدم الرئاسة العامة الإعلام الرقمي والبصري في توعية الحجاج وإرشادهم، لتواكب مشاركة الرئاسة مستجدات التقنية الحديثة في هذا المجال من خلال الشاشات التلفزيونية البالغ عددها 98 شاشة تلفزيونية إضافة إلى 162 لوحة، كما تستفيد الرئاسة من شراكتها مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من خلال استخدام شاشاتها في الحرمين الشريفين لإيصال رسالتها التوعوية.

كما تستخدم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال موسم حج هذا العام وسائل التواصل الاجتماعي لبث أفلام توعوية عبر حساباتها في مختلف المواقع.