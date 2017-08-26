بالصور .. مداهمة وإغلاق حوش شعبي تحوَل إلى مخبز ومعمل بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

داهمت الفرق الرقابية ببلدية الشرائع الفرعية بمكة المكرمة حوشاً شعبياً، بعد اكتشاف تحويله إلى معمل ومخبز لإعداد وتحضير المعجنات وتسويقها على المخابز ومراكز التسويق بمكة .

وقال أوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس فهد بن مرزوق البشري ، إنه تم ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية والمعجنات المعدة للتوزيع، وصادرت أطناناً من الدقيق غير صالحة ومخزنة بطرق عشوائية، وماكينة العجن الكبيرة ومجموعة من أسطوانات الغاز، وسحبت السيارة المستخدمة في النقل، و(8) من إقامات العمال المخالفين الموجودين في المخبز، وأغلقت الموقع، تمهيداً للوصول إلى المالك، وتم إتلاف المواد غير الصالحة وإتخاذ الإجراءت النظامية بحقهم .