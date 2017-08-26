بالصور .. مداهمة وإغلاق حوش شعبي تحوَل إلى مخبز ومعمل بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور .. مداهمة وإغلاق حوش شعبي تحوَل إلى مخبز ومعمل بمكة
داهمت الفرق الرقابية ببلدية الشرائع الفرعية بمكة المكرمة حوشاً شعبياً، بعد اكتشاف تحويله إلى معمل ومخبز لإعداد وتحضير المعجنات وتسويقها على المخابز ومراكز التسويق بمكة .
وقال أوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس فهد بن مرزوق البشري ، إنه تم ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية والمعجنات المعدة للتوزيع، وصادرت أطناناً من الدقيق غير صالحة ومخزنة بطرق عشوائية، وماكينة العجن الكبيرة ومجموعة من أسطوانات الغاز، وسحبت السيارة المستخدمة في النقل، و(8) من إقامات العمال المخالفين الموجودين في المخبز، وأغلقت الموقع، تمهيداً للوصول إلى المالك، وتم إتلاف المواد غير الصالحة وإتخاذ الإجراءت النظامية بحقهم .
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7564 ] نشر منذ 3 ساعات
حوش شعبي تحوَل إلى مخبز.
:
هذا المخبز خاص بنوع من الكائنات الحشرية اللي ذوقهم مدحدر ويأكلون أي شئ.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2956 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان . حسبي الله علاهم عساهم ما يربحون .😡😡.