الكويت تتحفظ على معدات فنية لقناة " الجزيرة " - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

أعلنت وزارة الإعلام الكويتية، مساء الجمعة، التحفظ على أجهزة ومعدات فنية خاصة بعمليات التسجيل والإنتاج الإعلامي من داخل عقار في إحدى ضواحي البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام الكويتية، محمد العواش، لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية: ” إن معلومات وردت إلى الوزارة بصدد بث قناة جديدة باسم (الجزيرة العربية) من داخل الكويت “.

وأضاف: ” بناءً عليه، قامت الجهات المختصة بوزارة الإعلام بالحصول على إذن من النيابة العامة بتفتيش المكان ” ، موضحاً أن ” عملية التفتيش بيَّنت أن المكان لا يحوي أجهزة بث للقناة، وإنما تبيَّن وجود استوديوهات وأجهزة تسجيل إنتاج فني، وذلك دون ترخيص من الوزارة “.

ولفت إلى أن “الجهات المعنية تحفظت على الأجهزة والمعدات، وحرَّرت محضر ضبط للمخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية”.

والخميس الماضي، أعلن رجل الأعمال الكويتي الشيخ فايز بن دمخ، رئيس مجلس إدارة مجموعة رواسيالإعلامية، إطلاق قناة إخبارية جديدة باسم ” الجزيرة العربية ” ، كان من المقرر أن تبدأ بثها مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وتشمل خريطة القناة، بحسب بن دمخ، مجموعة مميزة من البرامج الحوارية الإخبارية التي تغطي تفاصيل الحياة اليومية، الخليجية والعربية، كافة.