كندا تتخلى عن خانة " الجنس " في جوازات سفرها - صحيفة صدى الالكترونية

أوتاوا(صدى):

أعلنت وزارة الهجرة الكندية، الجمعة، إطلاق جوازات سفر جديدة من دون خانة تحديد الجنس، مشيرة إلى أن الجوازات ستكون متاحة للمواطنين الكنديين بحلول الخميس القادم بحسب ” روسيا اليوم “.

وقالت الوزارة، فى بيان، إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية حقوق المواطنين الكنديين فى اختيار عدم تحديد هويتهم الجنسية، وحرية التعبير عن تلك الهوية.

وفى مايو الماضي، أعلنت وزارة العدل الكندية أن البلاد تستعد لطرح ” جيل ثالث ” من جوازات السفر تخلو من خانة تحديد الجنس، فيما أكد رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، على ضرورة وضع خانة للجنس الثالث فى جواز السفر.

كما اعتمد البرلمان الكندى العام الماضي، تعديلات جديدة على قانون حقوق الإنسان، يحظر بموجبها وضع الجنس على الهوية الشخصية أو التعبير عن الجنس كأساس للتمييز.